A murit Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos şi unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon

Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos şi unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani, a anunţat Bezos pe reţelele de socializare, a informat vineri EFE.

Într-o postare pe Instagram, Bezos a scris că mama sa suferea de "demenţă cu corpi Lewy", o tulburare neurologică.

"Viaţa ei de adult a început puţin mai devreme, când a devenit mama mea, la 17 ani. Probabil că nu i-a fost uşor, dar a reuşit. S-a dedicat iubirii mele cu pasiune, l-a adus pe minunatul meu tată în echipă câţiva ani mai târziu, apoi i-a adăugat pe sora şi fratele meu pe lista ei de oameni pe care să-i iubească, să aibă grijă şi să-i educe", a scris Bezos.

În 1995, Jackie Bezos şi soţul ei au investit aproximativ 245.000 de dolari în Amazon, librăria online pe care fiul lor a cofondat-o în 1994.

În prezent, Amazon vinde mult mai mult decât cărţi, iar compania este evaluată la aproape 2,5 trilioane de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













