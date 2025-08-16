Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska

Stiri externe
16-08-2025 | 10:56
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, Zelenski a declarat că a purtat o conversație „lungă și substanțială” cu Trump sâmbătă, după ce liderul american s-a întâlnit cu Putin în Alaska.

El i-a mulțumit lui Trump pentru invitația de a se întâlni personal la Washington luni și a spus că vor „discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

Zelenski a reiterat importanța implicării Europei.

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America”, a spus el. „Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei”.

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”

Zelenski a declarat că a discutat cu Trump în particular, apoi într-o convorbire telefonică cu alți lideri europeni. În total, discuțiile au durat o oră și jumătate.

Trump i-a întins covorul roșu lui Putin în Alaska, dar summitul de vineri pare să se fi încheiat fără progrese concrete în ceea ce privește încetarea războiului.

Trump a declarat că „nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”, după ce Putin a afirmat că cei doi lideri au ajuns la o „înțelegere” cu privire la Ucraina și a avertizat Europa să nu „torpileze progresul incipient”.

În timpul unui interviu acordat Fox News Channel înainte de a părăsi Alaska, Trump a insistat că responsabilitatea de a merge mai departe ar putea reveni lui Zelenski, „pentru a duce lucrurile la bun sfârșit”, dar a spus că vor exista și unele implicări din partea țărilor europene.

Trump nu a vorbit cu reporterii în timpul zborului său de întoarcere la Washington. Când avionul său a aterizat, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că Trump era la telefon cu liderii NATO după o lungă convorbire cu Zelenski.

Trump a coborât apoi din Air Force One fără să vorbească cu reporterii. El nu a răspuns la întrebările strigate despre convorbirile telefonice în timp ce urca în limuzina sa.

Trump a discutat cu Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele polonez Karol Nawrocki, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Arianna Podesta. Ea nu a oferit detalii despre convorbire.

Sâmbătă nu au existat comentarii imediate din partea liderilor europeni care, la fel ca Zelenski, nu au avut un loc la masa de negocieri la summitul de vineri.

Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat sâmbătă la televiziunea de stat rusă că o potențială întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski nu a fost discutată în cadrul discuțiilor dintre SUA și Rusia. „Subiectul nu a fost încă abordat”, a declarat Ushakov, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat peste noapte, folosind o rachetă balistică și 85 de drone Shahed, dintre care 61 au fost doborâte, a declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Au fost atacate zonele de pe linia frontului din Sumy, Dnipropetrovsk, Donetsk și Cernihiv.

Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?”

Sursa: Associated Press

Etichete: Rusia, donald trump, Zelenski, volodimir zelenki, alaska,

Dată publicare: 16-08-2025 10:56

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă în timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska
Stiri externe
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă în timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska

În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei.

Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”
Stiri actuale
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”

Analistul militar Hari Bucur Marcu este de părere că întâlnirea mult așteptată în Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost o ”improvizație”, din care SUA și Ucraina nu au avut nimic de câștigat.  

GALERIE FOTO. Cum l-a așteptat Donald Trump cu covorul roșu pe Vladimir Putin, acuzat de crime de război
Stiri externe
GALERIE FOTO. Cum l-a așteptat Donald Trump cu covorul roșu pe Vladimir Putin, acuzat de crime de război

Întâlnirea mult așteptată din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată un eșec de mulți analiști de politică externă, în condițiile în care acolo nu a fost luată nicio decizie importantă privind războiul din Ucraina.

Trump i-a înmânat lui Putin o scrisoare din partea Melaniei Trump, la summitul din Alaska. Ce mesaj a primit președintele rus
Stiri externe
Trump i-a înmânat lui Putin o scrisoare din partea Melaniei Trump, la summitul din Alaska. Ce mesaj a primit președintele rus

Soţia preşedintelui Donald Trump, Melania Trump, a abordat situaţia dificilă a copiilor din Ucraina şi Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Recomandări
VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru cei care s-au abonat în 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025
Stiri actuale
VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru cei care s-au abonat în 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025

VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi și răspunde ferm prin măsuri concrete.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12