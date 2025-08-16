Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.

Potrivit Associated Press, Zelenski a declarat că a purtat o conversație „lungă și substanțială” cu Trump sâmbătă, după ce liderul american s-a întâlnit cu Putin în Alaska.

El i-a mulțumit lui Trump pentru invitația de a se întâlni personal la Washington luni și a spus că vor „discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

Zelenski a reiterat importanța implicării Europei.

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America”, a spus el. „Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei”.

Zelenski a declarat că a discutat cu Trump în particular, apoi într-o convorbire telefonică cu alți lideri europeni. În total, discuțiile au durat o oră și jumătate.

Trump i-a întins covorul roșu lui Putin în Alaska, dar summitul de vineri pare să se fi încheiat fără progrese concrete în ceea ce privește încetarea războiului.

Trump a declarat că „nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”, după ce Putin a afirmat că cei doi lideri au ajuns la o „înțelegere” cu privire la Ucraina și a avertizat Europa să nu „torpileze progresul incipient”.

În timpul unui interviu acordat Fox News Channel înainte de a părăsi Alaska, Trump a insistat că responsabilitatea de a merge mai departe ar putea reveni lui Zelenski, „pentru a duce lucrurile la bun sfârșit”, dar a spus că vor exista și unele implicări din partea țărilor europene.

Trump nu a vorbit cu reporterii în timpul zborului său de întoarcere la Washington. Când avionul său a aterizat, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că Trump era la telefon cu liderii NATO după o lungă convorbire cu Zelenski.

Trump a coborât apoi din Air Force One fără să vorbească cu reporterii. El nu a răspuns la întrebările strigate despre convorbirile telefonice în timp ce urca în limuzina sa.

Trump a discutat cu Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele polonez Karol Nawrocki, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Arianna Podesta. Ea nu a oferit detalii despre convorbire.

Sâmbătă nu au existat comentarii imediate din partea liderilor europeni care, la fel ca Zelenski, nu au avut un loc la masa de negocieri la summitul de vineri.

Consilierul pentru afaceri externe al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat sâmbătă la televiziunea de stat rusă că o potențială întâlnire trilaterală între Trump, Putin și Zelenski nu a fost discutată în cadrul discuțiilor dintre SUA și Rusia. „Subiectul nu a fost încă abordat”, a declarat Ushakov, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat peste noapte, folosind o rachetă balistică și 85 de drone Shahed, dintre care 61 au fost doborâte, a declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Au fost atacate zonele de pe linia frontului din Sumy, Dnipropetrovsk, Donetsk și Cernihiv.

