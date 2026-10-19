Imaginile video difuzate de Agenția de Meteorologie din Valencia arată străzi transformate în adevărați torenți, apele măturând vehicule din mai multe localități din provinciile Valencia și Alicante, transmite Agerpres, care citează AFP.

„Este imposibil să circulați, trebuie să rămâneți acasă. Plouă intens și continuu, ceea ce provoacă inundații majore”, a declarat luni dimineață Juan Carlos Valderrama, responsabilul pentru Situații de Urgență din regiunea Valencia.

O persoană a decedat la Sagunto, au anunțat autoritățile locale în noaptea de duminică spre luni, în timp ce, spre nord, în Catalonia, pompierii au constatat decesul unei femei care a căzut într-un pârâu.

„De aseară până acum, au căzut peste 500 de litri pe metru pătrat (50 cm, n.r.) în anumite zone. Așadar, vă rugăm (...) să respectați recomandările, deoarece avem multe persoane blocate”, care așteaptă să fie salvate, a avertizat Juan Carlos Valderrama.

Salvatorii intervin pentru evacuarea sinistraților

Serviciile de salvare și soldații din unitatea armatei specializată în situații de urgență acționau luni dimineață pentru evacuarea persoanelor ale căror case fuseseră inundate și care se refugiaseră pe acoperișuri.

„Operațiunile de salvare continuă în zone greu accesibile. Se solicită populației să evite orice deplasare”, a subliniat pe rețeaua socială X prim-ministrul Pedro Sanchez, descriind situația din regiunea Valencia drept „foarte dificilă”.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice intensifică fenomenele meteorologice extreme care afectează de obicei estul Spaniei toamna, marea absorbind căldura în timpul verii, ceea ce sporește evaporarea și duce la precipitații din ce în ce mai abundente.

Potrivit agenției spaniole de meteorologie, luna septembrie 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Spania peninsulară, care s-a confruntat între iunie și august cu cea mai caldă vară din istoria sa.