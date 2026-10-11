O alunecare de teren în satul Chumnubri, în regiunea Gorkha, la aproximativ 100 de kilometri vest de Kathmandu, a blocat râul Budhi Gandaki, provocând inundații în aval, au declarat oficialii, potrivit News.ro.

„Le-am cerut sătenilor care locuiesc de-a lungul malurilor râului în aval să evacueze și să caute adăpost”, a declarat Dharmendra Kumar Mishra, cel mai înalt oficial din regiunea Gorkha.

Mishra a declarat că mai multe case și două poduri suspendate au fost distruse, iar un proiect hidroelectric a fost avariat de inundații.

Autoritățile din Nepal au emis alerte de inundații în mai multe regiuni

Autoritățile de gestionare a dezastrelor au alertat locuitorii care locuiesc de-a lungul râului în regiunile Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi de Est și Nawalparasi de Vest cu privire la inundații.

„Vă rugăm să vă asigurați că persoanele din zonele cu risc sunt evacuate în siguranță în timp util și să ajutați la operațiunile de căutare și salvare, dacă este necesar”, a declarat Autoritatea Națională de Gestionare a Dezastrelor într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Potrivit oficialilor, echipe de salvare ale armatei și poliției au fost desfășurate în zonă și monitorizează, de asemenea, situația.

Inundațiile devastatoare, declanșate de prăbușirea unui ghețar din Himalaya, au ucis 1.457 de persoane în Nepal în august, iar mii de persoane sunt încă dispărute.