În timp ce pentru Spania sunt menţionate seceta prelungită, valurile de căldură extremă şi trei valuri de incendii de vegetaţie de amploare, pentru România se face referire la inundaţiile severe care au provocat dezastrul de la Salina Praid, relatează News.ro.

România va primi 14,3 milioane de euro, care vor fi virate în perioada următoare.

"Comisia Europeană a decis astăzi să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini redresarea Spaniei şi a României în urma unor dezastre naturale majore survenite în 2025", anunţă, joi, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

Spania va primi 120,5 milioane de euro, "după o vară devastatoare, marcată de secetă prelungită, valuri de căldură extremă şi trei valuri de incendii de vegetaţie de amploare".

"Cel mai grav val a început la 8 august 2025, soldându-se cu opt decese şi impunând evacuări în masă", arată CE.

România va primi 14,3 milioane de euro, după ce inundaţii severe au afectat regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie 2025. "Dezastrul a provocat, de asemenea, daune majore la Salina Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albie, au deteriorat infrastructura hidrotehnică şi au declanşat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică", au mai transmis oficialii instituţiei citate.

Potrivit Comisiei, fondurile UE vor ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operaţiunilor de urgenţă şi ale redresării.

"Cele două state membre au solicitat sprijin din partea FSUE în 2025. Deciziile de astăzi survin în urma aprobării, de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, a propunerii Comisiei privind mobilizarea FSUE", precizează Comisia Europeană.

Spania a primit o plată în avans de 30,1 milioane euro în mai 2026, urmând ca restul de 90,4 milioane euro să fie achitat în scurt timp.

Plata de 14,3 milioane euro către România va fi, de asemenea, efectuată în curând.

De la înfiinţarea sa în 2002, Fondul de solidaritate al UE a oferit sprijin în valoare de peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre - inclusiv 130 de dezastre naturale şi 20 de urgenţe sanitare - în 25 de state membre (plus Regatul Unit) şi în şase ţări candidate la aderare.