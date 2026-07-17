”Noaptea a fost foarte complexă, foarte grea. La ora actuală, estimăm că suprafața arsă depășește 12.000 de hectare”, a declarat presei un însărcinat cu probleme de securitate în Guvernul regional din Aragon, Roberto Bermúdez de Castro, potrivit News.ro.

Incendiul, care nu s-a soldat cu victime, a izbucnit miercuri în localitatea Orès, într-o zonă puțin populată din Aragon, în care cinci sate au fost evacuate.

În pofida unei mobilizări intense a pompierilor în noaptea de joi spre vineri, ”incendiul a rămas foarte activ”, precizează, într-un comunicat, Guvernul regional.

Peste 450 de pompieri luptă cu flăcările

Peste 450 de pompieri, susținuți de 300 de militari din armată și aproximativ 30 de mijloace aeriene, luptau împotriva flăcărilor vineri dimineață.

”Riscul de extindere rămâne foarte ridicat”, din cauza schimbării direcției vântului, iar prioritatea este ”continuarea garantării protecției tuturor cătunelor locuite”, a declarat Bermúdez de Castro.

Spania tocmai a fost afectată de unul dintre cele mai sângeroase incendii din istoria sa recentă, un incendiu de pădure care a izbucnit în Andaluzia (sud), la 9 iulie, soldat cu 13 morți și care a devastat 7.000 de hectare.

Spania, afectată tot mai des de incendii devastatoare

Spania – care se află în prima linie a modificărilor climatice – a înregistrat în ultimii ani valuri de căldură tot mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi care depășesc mult 40°C, care creează condiții favorabile unor incendii devastatoare.

În 2025, peste 393.000 de hectare au fost devastate de flăcări, potrivit Sistemului European de Informații despre Incendii de Pădure (EFFIS), cel mai grav bilanț din istoria recentă a Spaniei.

Peste 72.488 de hectare au fost arse de la începutul anului în Spania.

Anul trecut, ”o treime din suprafața totală arsă în Europa” a fost arsă în Spania, a amintit premierul Pedro Sánchez într-o vizită la locul sinistrului din Andaluzia.

El a insistat asupra faptului că ”efectele urgenței climatice se agravează” și a tras un semnal de alarmă cu privire la ”vara complicată” care vine.