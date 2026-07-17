Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru

Scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar e-Terra a devenit nefuncțională, arată sursa citată.

Conform Public Record, într-una dintre capturile de ecran publicate de hackerul care a intrat în sistemul informatic al ANCPI scrie că a început să șteargă backup-urile disponibile. Backup-urile sunt copii de rezervă ale sistemelor IT, pentru ca, atunci când datele sunt șterse din greșeală, să poată fi restaurate.

Kela, o companie de securitate cibernetică israeliană, îl descrie pe hacker ca fiind un infractor cibernetic cu competențe tehnice, care comercializează date sensibile la nivel mondial, provenind de la companii aeriene, bănci și guverne.

Instituțiile afectate sunt din țări precum Ucraina, Cipru, Polonia, Chile, SUA, Uzbekistan, Kazahstan și altele.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat miercuri că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”. Ulterior, agenția a anunțat că este vorba despre un atac cibernetic major.

ANCPI: Sistemele informatice sunt în continuare indisponibile

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, ANCPI a transmis vineri că instituția continuă demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică, aflat în curs de investigare de către instituțiile competente.

Potrivit instituției, aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail, precum și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile.

Reprezentanții agenției precizează că, întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate.

ANCPI mai arată că investigațiile privind incidentul și activitățile tehnice de remediere sunt în curs de desfășurare, în coordonare cu instituțiile competente. Pentru a nu afecta ancheta și măsurile tehnice aflate în implementare, instituția spune că nu poate comunica, în acest moment, informații suplimentare despre circumstanțele incidentului sau despre elementele rezultate din investigație.

Instituția a precizat că va informa în continuare colaboratorii – persoane fizice autorizate, notari publici, executori judecătorești, avocați și alte categorii profesionale –, precum și publicul larg, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare și al mass-media, cu privire la evoluția situației și la reluarea funcționării serviciilor, imediat ce vor exista noi actualizări.