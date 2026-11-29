Un bărbat de 68 de ani, lovit de un microbuz în Iași. Victima a ajuns în stare gravă la spital
Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din judeţul Vaslui, a fost adus în stare gravă la Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi, după ce a fost lovit de un microbuz în localitatea Valea Lupului, în zona fabricii Antibiotice.
Generează rezumat cu AI
Coordonatorul SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că victima a suferit multiple fracturi şi leziuni şi a fost transportată de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă la Spitalul "Sf Spiridon", unde a fost dusă în sala de operaţii a Clinicii de Ortopedie.
„Pacientul a suferit traumatism cranio-cerebral fără pierderea stării de conştienţă, hematoame la nivelul capului, fracturi la nivelul coastei drepte, braţului şi piciorului drept, contuzie hepatică", a explicat dr. Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.
Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, accidentul s-a produs în timp ce bărbatul traversa strada prin loc nepermis.
„Din primele verificări, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, în timp ce conducea microbuzul în regim transport persoane, dinspre municipiul Iaşi către Metro, ar fi acroşat un bărbat, de 68 de ani, din judeţul Vaslui, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii printr-un loc nepermis pietonilor. Şoferul microbuzului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Pietonul nu a putut fi testat alcoolscopic, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a răspuns IPJ Iaşi solicitării Agerpres.
Video recomandate
TIR cu milioane de absorbante a dispărut misterios. Șoferul este, de asemenea, de negăsit
TIR cu milioane de absorbante a dispărut misterios. Șoferul este, de asemenea, de negăsit
Câștigătorul Concursului „George Enescu”, concert special la Bacău. Jayden King are doar 11 ani
Robert Pattinson ar putea schimba tradiția ceasurilor purtate de agentul 007. Ce cred fanii
Un bărbat din Mioveni, în stare gravă după ce mașina i-a luat foc. A fost găsit în stop cardiac
Tragedie în Gorj. Un băiețel de trei ani a murit după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări
Mii de credincioși au înfruntat gerul la pelerinajele din Galați și Prislop. „Să fie pace și liniște în țară”
Cât costă intrarea la patinoar, în minivacanța de 1 Decembrie. „Suntem foarte bine, împreună cu fetițele”
Vremea azi, 29 noiembrie 2026. Ninsorile se domolesc, dar gerul pune stăpânire pe România, cu minime de până la -16 grade
Ninsoarea și viscolul au făcut pagube în România. Temperatura resimțită, -14 grade. Până când suntem sub atenționare meteo
Mai multe târguri de Crăciun s-au deschis în țară. Atracțiile de care se pot bucura vizitatorii
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit