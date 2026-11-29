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Coordonatorul SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că victima a suferit multiple fracturi şi leziuni şi a fost transportată de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă la Spitalul "Sf Spiridon", unde a fost dusă în sala de operaţii a Clinicii de Ortopedie.

„Pacientul a suferit traumatism cranio-cerebral fără pierderea stării de conştienţă, hematoame la nivelul capului, fracturi la nivelul coastei drepte, braţului şi piciorului drept, contuzie hepatică", a explicat dr. Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, accidentul s-a produs în timp ce bărbatul traversa strada prin loc nepermis.

„Din primele verificări, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, în timp ce conducea microbuzul în regim transport persoane, dinspre municipiul Iaşi către Metro, ar fi acroşat un bărbat, de 68 de ani, din judeţul Vaslui, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii printr-un loc nepermis pietonilor. Şoferul microbuzului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Pietonul nu a putut fi testat alcoolscopic, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a răspuns IPJ Iaşi solicitării Agerpres.