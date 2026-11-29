De ce au fost acoperite steagurile unităților militare la repetițiile de la 1 Decembrie. Explicațiile MApN
MApN a venit cu precizări după ce militarii au folosit învelitori pentru a proteja steagurile de identificare ale unităților participante, după imaginile apărute online.
Sursa: StirilePROTV
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Reprezentanții Armatei subliniază că aceste steaguri nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, deoarece au un statut juridic diferit.„În urma interpretărilor apărute în spațiul public cu privire la imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională, Statul Major al Apărării precizează că militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante”, a transmis MApN pe Facebook.
Instituția subliniază că steagurile de identificare sunt elemente de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii. Simbolurile respective se regăsesc și pe fanioane, insigne sau emblemele purtate pe mânecă. În schimb, drapelul de luptă este acordat prin decret prezidențial, iar păstrarea, paza și prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor militare se desfășoară potrivit regulamentelor specifice.
Imagini scoase din context
Statul Major al Apărării susține că, în preajma paradei de Ziua Națională, imaginile din timpul pregătirilor sunt uneori folosite în afara contextului pentru a discredita Armata României.
„Răspundem acestor încercări prin informare publică și prin faptele militarilor care își îndeplinesc misiunile în fiecare zi”, a transmis instituția.
Pentru a ilustra diferențele dintre elementele de heraldică militară, Statul Major al Apărării a prezentat și un exemplu de la Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” – „Scorpionii Roșii”. În imaginea publicată, simbolurile unității pot fi observate atât pe steagul de identificare, cât și pe emblemele de mânecă și pe alte elemente reprezentative.
Instituția le recomandă cetățenilor să verifice informațiile din surse credibile și să urmărească anunțurile oficiale ale Statului Major al Apărării și ale Ministerului Apărării Naționale.
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