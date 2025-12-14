Încasările din petrol și gaze ale Rusiei, la cel mai scăzut nivel din pandemie. Sunt la jumătate față de 2024

Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze naturale sunt pe cale să înregistreze, în luna decembrie, un declin abrupt, ajungând la aproape jumătate faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Potrivit calculelor realizate de Reuters şi publicate vineri, încasările ar urma să se situeze la aproximativ 410 miliarde de ruble, echivalentul a circa 5,17 miliarde de dolari, pe fondul scăderii cotaţiilor internaţionale ale ţiţeiului şi al întăririi monedei naţionale, transmite news.ro.

Veniturile din petrol şi gaze reprezintă principala sursă de finanţare pentru bugetul federal al Rusiei, asigurând aproximativ un sfert din totalul încasărilor statului. Importanţa acestui sector a crescut semnificativ după declanşarea invaziei în Ucraina, în februarie 2022, în condiţiile în care cheltuielile pentru apărare şi securitate au crescut puternic, punând o presiune suplimentară asupra finanţelor publice.

Pentru întregul an, veniturile din petrol şi gaze sunt estimate să scadă cu aproape 25%, până la 8,44 trilioane de ruble, un nivel inferior prognozei oficiale a Ministerul de Finanţe al Rusiei, care indicase anterior venituri de 8,65 trilioane de ruble. Estimarea Reuters se bazează pe date din industrie şi pe statistici oficiale privind producţia, rafinarea şi livrările de hidrocarburi.

Dacă se va confirma, nivelul din decembrie ar fi printre cele mai reduse din ultimii ani. Ultima dată când veniturile lunare din petrol şi gaze au coborât atât de jos a fost în august 2020, când acestea au atins 405 miliarde de ruble, în contextul prăbuşirii preţurilor la petrol provocate de pandemia de COVID-19.

Rusia va recurge la Fondul Naţional de Bunăstare

Analistul Serghei Konigin, specialist senior la banca de investiţii Sinara din Moscova, a explicat că deficitul bugetar estimat pentru luna decembrie, de aproximativ 1,6 trilioane de ruble, va fi acoperit prin emisiuni de obligaţiuni de stat. Totuşi, potrivit acestuia, anul 2026 se conturează a fi mult mai complicat din punct de vedere fiscal. „Bugetul pentru anul viitor a fost construit pe un scenariu optimist, cu un preţ al petrolului de 59 de dolari pe baril şi un curs de schimb de 92 de ruble pentru un dolar”, a subliniat Konigin.

Datele disponibile arată că preţul de referinţă al petrolului rusesc utilizat în scopuri fiscale a scăzut în noiembrie cu 16,4% faţă de luna octombrie, ajungând la 44,87 dolari pe baril. În acelaşi timp, rubla s-a apreciat semnificativ, până la un curs de 80,35 unităţi pentru un dolar, evoluţii care au redus valoarea în ruble a veniturilor din exporturi.

În acest context, analistul estimează că, în primăvara anului viitor, autorităţile ruse vor fi nevoite să revizuiască bugetul şi să recurgă la Fondul Naţional de Bunăstare pentru a acoperi deficitul, dacă preţurile petrolului vor rămâne la niveluri scăzute.

Pe de altă parte, Ucraina şi aliaţii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că urmăresc reducerea veniturilor Rusiei din exporturile de petrol, cu scopul de a limita capacitatea Moscovei de a finanţa războiul. În acest sens, au fost impuse plafonări de preţ şi sancţiuni care afectează exporturile energetice ale Rusiei.

Iniţial, Ministerul rus de Finanţe estimase pentru acest an venituri de 10,94 trilioane de ruble din petrol şi gaze, însă prognoza a fost revizuită în scădere în luna octombrie, pe fondul temerilor legate de un posibil excedent de ofertă pe piaţa globală a petrolului. Datele oficiale privind veniturile din petrol şi gaze pentru luna decembrie urmează să fie publicate la 14 ianuarie.

