Erdogan, optimist după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu este departe” în războiul din Ucraina. Turcia vrea discuții și cu Trump

Stiri externe
13-12-2025 | 15:59
Vladimir Putin și Tayyip Erdogan
AFP

Preşedintele turc Tayyip Erdogan,întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”.

autor
Adrian Popovici

Erdogan şi Putin au evaluat „eforturile cuprinzătoare de pace” pentru a pune capăt războiului, a declarat vineri biroul lui Erdogan, Turcia reiterând disponibilitatea sa de a sprijini eforturile de pace, notează Reuters, conform News.ro.

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace şi cu preşedintele SUA, Trump. Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan.

Erdogan i-a spus vineri lui Putin că un armistiţiu limitat în război, respectat în special în privinţa instalaţiilor energetice şi a porturilor, ar putea fi benefic.

„Marea Neagră nu ar trebui privită ca un câmp de luptă. O astfel de situaţie nu ar dăuna doar Rusiei şi Ucrainei”, a declarat Erdogan în comentariile publicate sâmbătă de biroul său. „Toată lumea are nevoie de navigaţie sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a punctat el.

Rusia a atacat vineri două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, inclusiv o navă ce transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un armator, la câteva zile după ce Moscova a ameninţat că va izola Ucraina de ieşirea la mare.

La rândul său, comunicatul Kremlinului despre întrevederea lui Putin cu Erdogan menţionează cooperarea economică dintre cele două ţări, care permite „depăşirea dificultăţilor la nivel internaţional şi a presiunii din partea ţărilor terţe”.

În ceea ce priveşte Ucraina, Kremlinul menţionează că Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan au discutat despre „încercările europenilor de a confisca activele ruseşti. (...) Părţile au convenit că astfel de acţiuni nechibzuite din partea europenilor vor duce, de fapt, la distrugerea sistemului Bretton Woods şi a principiilor sistemului financiar internaţional”, a subliniat Kremlinul.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, erdogan, plan de pace,

Dată publicare: 13-12-2025 15:59

