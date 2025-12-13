Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat

Stiri externe
13-12-2025 | 09:36
×
Codul embed a fost copiat

Uniunea Europeană a făcut ieri un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei, aflate pe teritoriul european.

autor
Stirileprotv

Măsura elimină obligativitatea reînnoirii deciziei la fiecare șase luni, însă decizia privind folosirea propriu-zisă a fondurilor va fi luată abia săptămâna viitoare, la Bruxelles.

În acest timp, Rusia continuă să bombardeze Ucraina. Peste noapte, rușii au folosit pentru prima oară rachete Kinjal asupra orașului Odesa.

Frontul din Ucraina nu se confruntă cu un colaps iminent, așa cum spune Rusia - afirmă Institutul pentru Studiul Războiului.

Kremlinul face afirmații exagerate despre succesele de pe front pentru a prezenta o victorie militară a Rusiei în Ucraina ca fiind inevitabilă. Un exemplu e orașul Kupiansk.

Citește și
aeroflot
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble

Valerii Gerasimov, șeful Statului Major General: „Unitățile Grupului de Vest au eliberat orașul Kupiansk și continuă să distrugă forțele ucrainene încercuite pe malul stâng al râului Oskil”.

Președintele Zelenski a mers, vineri, chiar pe linia frontului pentru a demonstra că rușii nu au ocupat orașul.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii au vorbit mult despre Kupiansk, vedem asta. Am fost aici să-i felicit pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupanții”.

În acest moment nu există o variantă finală a planului de pace. Kievul a venit cu câteva modificări pe care speră să le accepte și americanii.

Salma Abdelaziz, corespondent CNN: „Ucraina a venit cu solicitări privind obținerea unor garanții de securitate, eliminarea oricărei formulări care ar împiedica Ucraina să adere la NATO în viitor și, la final, Ucraina a indicat că ar putea fi dispusă să organizeze alegeri, dacă se ajunge la un armistițiu”.

Principalul punct de blocaj rămâne teritoriul. Președintele Trump a propus inițial ca Rusia să ocupe în întregime Donbasul.

Salma Abdelaziz, corespondent CNN: „Administrația președintelui Trump dă înapoi și propune acum crearea unei zone economice libere în regiune, o propunere întâmpinată cu scepticism de președintele Zelenski, care ridică întrebările evidente: cine ar guverna această zonă economică liberă și cum ar putea fi împiedicată Rusia să o invadeze?”

Zelenski a mai spus că orice decizie teritorială pentru încheierea conflictului trebuie luată de poporul ucrainean, fie prin alegeri, fie printr-un referendum național. Rusia a anunțat deja că nu este de acord cu un armistițiu care să-i permită Ucrainei organizarea unui referendum.

La Bruxelles, folosind o procedură specială destinată situațiilor de urgență economică, Uniunea Europeană a blocat pe termen nedefinit activele Rusiei, până când Kremlinul va renunța la războiul din Ucraina și va oferi despăgubi pentru pagubele masive provocate.

Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru economie: „Propunerea noastră este solidă din punct de vedere juridic și pe deplin conformă cu legislația UE și cu dreptul internațional public. Activele nu sunt confiscate, iar principiul imunității suverane este respectat”.

Decizia nu garantează că Uniunea Europeană va putea folosi efectiv acești bani, însă e o garanție că Ungaria ori Slovacia nu vor mai bloca discuțiile. O hotărâre privind utilizarea sumelor ar putea fi luată de liderii Uniunii Europene în cadrul unui summit programat săptămâna viitoare, la Bruxelles.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, Zelenski,

Dată publicare: 13-12-2025 09:36

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington
Stiri externe
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington

Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.

Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble
Stiri actuale
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble

În dimineața zilei de 28 iulie 2025, toate sistemele informatice ale Aeroflot au căzut — de la e-mailul corporativ până la check-in-ul pasagerilor.

Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei
Stiri externe
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina

Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, relatează vineri TASS.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28