Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat

Uniunea Europeană a făcut ieri un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei, aflate pe teritoriul european.

Măsura elimină obligativitatea reînnoirii deciziei la fiecare șase luni, însă decizia privind folosirea propriu-zisă a fondurilor va fi luată abia săptămâna viitoare, la Bruxelles.

În acest timp, Rusia continuă să bombardeze Ucraina. Peste noapte, rușii au folosit pentru prima oară rachete Kinjal asupra orașului Odesa.

Frontul din Ucraina nu se confruntă cu un colaps iminent, așa cum spune Rusia - afirmă Institutul pentru Studiul Războiului.

Kremlinul face afirmații exagerate despre succesele de pe front pentru a prezenta o victorie militară a Rusiei în Ucraina ca fiind inevitabilă. Un exemplu e orașul Kupiansk.

Valerii Gerasimov, șeful Statului Major General: „Unitățile Grupului de Vest au eliberat orașul Kupiansk și continuă să distrugă forțele ucrainene încercuite pe malul stâng al râului Oskil”.

Președintele Zelenski a mers, vineri, chiar pe linia frontului pentru a demonstra că rușii nu au ocupat orașul.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii au vorbit mult despre Kupiansk, vedem asta. Am fost aici să-i felicit pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupanții”.

În acest moment nu există o variantă finală a planului de pace. Kievul a venit cu câteva modificări pe care speră să le accepte și americanii.

Salma Abdelaziz, corespondent CNN: „Ucraina a venit cu solicitări privind obținerea unor garanții de securitate, eliminarea oricărei formulări care ar împiedica Ucraina să adere la NATO în viitor și, la final, Ucraina a indicat că ar putea fi dispusă să organizeze alegeri, dacă se ajunge la un armistițiu”.

Principalul punct de blocaj rămâne teritoriul. Președintele Trump a propus inițial ca Rusia să ocupe în întregime Donbasul.

Salma Abdelaziz, corespondent CNN: „Administrația președintelui Trump dă înapoi și propune acum crearea unei zone economice libere în regiune, o propunere întâmpinată cu scepticism de președintele Zelenski, care ridică întrebările evidente: cine ar guverna această zonă economică liberă și cum ar putea fi împiedicată Rusia să o invadeze?”

Zelenski a mai spus că orice decizie teritorială pentru încheierea conflictului trebuie luată de poporul ucrainean, fie prin alegeri, fie printr-un referendum național. Rusia a anunțat deja că nu este de acord cu un armistițiu care să-i permită Ucrainei organizarea unui referendum.

La Bruxelles, folosind o procedură specială destinată situațiilor de urgență economică, Uniunea Europeană a blocat pe termen nedefinit activele Rusiei, până când Kremlinul va renunța la războiul din Ucraina și va oferi despăgubi pentru pagubele masive provocate.

Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru economie: „Propunerea noastră este solidă din punct de vedere juridic și pe deplin conformă cu legislația UE și cu dreptul internațional public. Activele nu sunt confiscate, iar principiul imunității suverane este respectat”.

Decizia nu garantează că Uniunea Europeană va putea folosi efectiv acești bani, însă e o garanție că Ungaria ori Slovacia nu vor mai bloca discuțiile. O hotărâre privind utilizarea sumelor ar putea fi luată de liderii Uniunii Europene în cadrul unui summit programat săptămâna viitoare, la Bruxelles.

