Țara din NATO care a început instalarea primelor buncăre la granița cu Rusia. Investiția este de 60 de milioane de euro

Stiri externe
13-12-2025 | 15:27
buncar
Shutterstock

Estonia a început instalarea primelor buncăre din beton de-a lungul frontierei sale sud-estice cu Rusia, ca parte a Liniei de Apărare Baltice, marcând un moment-cheie pentru acest proiect trilateral de fortificare, în ciuda unor întârzieri.

autor
Lorena Mihăilă

Primele șapte buncăre dintr-o rețea de 600 sunt gata deja, iar alte 28 urmează să fie construite până la sfârșitul acestui an, potrivit lui Krismar Rosin, ofițer de presă al Centrului Estonian pentru Investiții în Apărare, scrie Defense News. 

Într-un interviu acordat Defense News, Rosin a recunoscut că buncărele sunt instalate în municipalitatea Setomaa și în sud-estul Estoniei, dintre care 27 sunt amplasate pe terenuri de stat sau municipale, iar unul singur pe proprietate privată.

Implementarea are loc cu un an mai târziu decât fusese planificat inițial, din cauza unor probleme de achiziție care au forțat autoritățile estoniene să își schimbe abordarea. O primă licitație pentru toate cele 600 de buncăre a primit oferte care depășeau limitele legale de cost, deoarece firmele de construcții nu puteau evalua corect dificultățile de instalare fără a cunoaște locațiile exacte — informații pe care oficialii din domeniul apărării le-au păstrat confidențiale din motive de securitate operațională, a explicat Rosin.

Citește și
Bărbat arestat
Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro. Ei au blocat modernizarea liniei feroviare Florența-Roma

„Pentru că acele companii nu știau dacă terenul este mlăștinos, împădurit sau cum se face accesul, au depus oferte foarte scumpe”, a spus Rosin.

Autoritățile estoniene au rezolvat problema reducând proiectul la un program-pilot de 28 de buncăre și oferind ofertanților locații aproximative, pentru a obține estimări de cost realiste și pentru a extrage lecții de implementare înainte de achiziția la scară largă. Restul de 572 de buncăre urmează să fie scoase la licitație până la sfârșitul anului.

Cum arată buncărele

Buncărele, fiecare cu o suprafață de aproximativ 35 de metri pătrați, sunt proiectate să reziste la proiectile de artilerie de 152 mm. Ele reprezintă o componentă a unui sistem de apărare stratificat, menit să oprească o posibilă invazie rusă. Toate obstacolele din sârmă ghimpată și „dinții de dragon” au fost livrate și depozitate în zone prepoziționate, urmând să fie instalate dacă situația o va impune, a declarat Rosin.

Dincolo de problemele de achiziție, proiectul se confruntă cu dificultăți de coordonare, necesitând aprobarea mai multor părți interesate, inclusiv Forțele de Apărare Estoniene, Poliția și Paza de Frontieră, autoritățile locale și proprietarii privați de terenuri — toate acestea respectând legislația de mediu și siguranță aplicabilă în timp de pace.

„Construim în timp de pace, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm legislația de pace”, a spus Rosin, comparând situația cu cea din timp de război, când inginerii militari ar putea să sape șanțuri antitanc „rapid, în câteva ore, probabil”.

Coordonarea cu Paza de Frontieră, ale cărei cerințe privind drumurile de patrulare și planurile tactice trebuie să se alinieze cu amplasarea buncărelor și a șanțurilor antitanc ale Forțelor de Apărare, a adăugat un nivel suplimentar de complexitate.

De exemplu, doar 500 de metri dintr-un șanț antitanc de test, planificat pe 3,4 kilometri, au fost finalizați, restul lucrărilor fiind amânate în așteptarea aprobării Pazei de Frontieră, deoarece traseul ar traversa zona sa de operațiuni, a precizat Rosin.

Estonia, membră NATO din 2004

În ciuda dificultăților, Estonia este înaintea Letoniei și Lituaniei în ceea ce privește implementarea fizică, potrivit lui Rosin. Toate cele trei țări au anunțat proiectul coordonat al Liniei de Apărare Baltice, însă fiecare își implementează partea națională în mod independent, în funcție de teren și evaluările de risc, cooperând totodată la nivel de concepte și schimb de expertiză.

Bugetul Estoniei pentru proiect — 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari), dintre care aproximativ 30 de milioane au fost cheltuite până în prezent — este semnificativ mai mic decât alocările Lituaniei și Letoniei. Acest lucru reflectă lungimea mai redusă a frontierei Estoniei și existența unor obstacole naturale, precum Lacul Peipus și vastele zone mlăștinoase. Proiectul estonian nu include sisteme de apărare antiaeriană sau armament avansat, pe care țările vecine le integrează.

Paza de Frontieră estoniană a instalat deja separat un sistem de detectare tip „zid de drone” de-a lungul unor porțiuni ale frontierei, care este adesea confundat cu proiectul Liniei de Apărare Baltice al Forțelor de Apărare, dar reprezintă o măsură distinctă, a subliniat Rosin.

Estonia este stat membru NATO din 2004 și împarte o frontieră terestră de 294 de kilometri cu Rusia.

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, NATO, buncar, estonia,

Dată publicare: 13-12-2025 15:27

Articol recomandat de sport.ro
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Citește și...
Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro. Ei au blocat modernizarea liniei feroviare Florența-Roma
Stiri externe
Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro. Ei au blocat modernizarea liniei feroviare Florența-Roma

Trei români au fost arestați în urma unei ample anchete a polițiștilor din Arezzo, Italia, fiind acuzați de un furt calificat de cupru în valoare de aproximativ 250.000 de euro, comis asupra infrastructurii feroviare de pe linia Florența–Roma.

Un milion de vite vor fi vaccinate în Franța. Fermierii fac „prăpăd”. Au aruncat gunoi de grajd la instituțiile publice
Stiri externe
Un milion de vite vor fi vaccinate în Franța. Fermierii fac „prăpăd”. Au aruncat gunoi de grajd la instituțiile publice

Franţa va vaccina un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei nodulare, a anunţat sâmbătă ministrul agriculturii Annie Genevard.

Erdogan: „Marea Neagră nu trebuie să devină o zonă de confruntare între Rusia și Ucraina”
Stiri externe
Erdogan: „Marea Neagră nu trebuie să devină o zonă de confruntare între Rusia și Ucraina”

Preşedintele turc a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina.

Recomandări
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Stiri externe
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate

Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului.

Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026
Stiri actuale
Se măresc impozitele pe locuințe cu aproape 80%, în București. Exemple concrete de calcul pentru 2026

Primăria Capitalei propune, printr-un proiect lansat în consultare publică, o majorare substanțială a impozitelor pe locuințe începând cu anul 2026.

BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026
Stiri actuale
BEI își extinde finanțarea pentru apărare și tehnologie: 4,5 miliarde de euro alocate în 2026

Banca Europeană de Investiţii va majora anul viitor finanţarea proiectelor din domeniul apărării până la 4,5 miliarde de euro, faţă de 3,5 miliarde de euro în 2025, nivel care ar putea fi revizuit în sus în cazul unei cereri mai ridicate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Decembrie 2025

02:27:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28