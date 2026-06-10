Aceasta se referă la „mai multe incidente care implică drone” de-a lungul flancului estic al Alianţei.

"Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat impune să ne adaptăm constant la un mediu de securitate aflat în continuă schimbare. Ca rezultat direct al războiului continuu purtat de Rusia împotriva Ucrainei, am observat mai multe incidente care implică drone de-a lungul flancului nostru estic - atât în spaţiul aerian, cât şi pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu aliaţii săi pentru a se asigura că vom continua să răspundem acestei provocări în mod eficient şi prompt, inclusiv prin discuţiile de astăzi din cadrul Consiliului Nord-Atlantic, axate pe securitatea în regiunea Mării Negre", a scris pe X purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Allison Hart, înaintea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC) care are loc la solicitarea României.

NATO analizează situația de securitate din regiunea Mării Negre

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se reuneşte miercuri, la sediul NATO, pe tema evoluţiilor privind securitatea în regiunea Mării Negre.

Conform MAE, această reuniune are loc în urma demersurilor susţinute ale României, discuţiile privind situaţia de securitate din zona Mării Negre devenind deja o constantă pe agenda Alianţei Nord-Atlantice.

"Reuniunea de astăzi are o importanţă deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuţiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României şi siguranţa cetăţenilor săi. România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu. În acest context, MAE subliniază importanţa menţinerii unui dialog constant şi a coordonării strânse cu aliaţii din cadrul NATO, elemente esenţiale pentru asigurarea şi consolidarea securităţii pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre", a mai transmis MAE.

Două incidente recente cu drone pe teritoriul României

Solicitarea MAE vine după explozia unei drone ucrainene în Portul Constanţa şi după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Ca urmare a incidentului de la Galaţi, MAE a solicitat convocarea Consiliului de Securitate ONU.