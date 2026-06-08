Caută noi probe care ar putea ajuta anchetatorii să afle cum a ajuns drona acolo.

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că așteaptă rezultatele expertizelor.

Anchetatorii au revenit la locul deflagrației și continuă cercetările în dana 78 din Portul Constanța. Verificări se fac și pe apă, cu bărcile Gărzii de Coastă, cu scafandrii, dar și pe uscat.

Corespondent PRO TV: „În spatele meu, în curtea ARSVOM, se află procurorii, polițiști, specialiștii criminaliști, dar și cei de la Autoritatea Navală Română. Ancheta continuă. Se ridică noi probe care ar putea stabili cu exactitate traseul dronei, dar și circumstanțele în care aceasta a explodat. În paralel, sunt audiate persoanele care s-au aflat în zonă în care drona a explodat”.

Ministrul Apărării, Radu Miruță spune că se face o expertiză: „Sunt o serie de întrebări pe care le am și eu la nivel tehnic vorbim de o dronă care era încărcată cu explozibil, restul detaliilor sunt multe opțiuni, le luăm în calcul pe toate. Expertiza e un pic mai complicată, după ce a fost detonată, avem expertiza la nivel foarte amănunțit, la nivel electronic, tehnic, la nivelul dronelor pe care le identificăm, însă după explozia care s-a întâmplat acolo, să recompui tehnic plăcuțele electronice în unele cazuri e imposibil”.

O parte din angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au revenit la serviciu. Drona maritimă care s-a autodetonat vineri, avea 500 de kg de exploziv la bord. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt substanțiale.

Corespondent PRO TV: „Două magazii ale ARSVOM au fost distruse. În interior se aflau echipamente folosite în intervențiile de depoluare pe mare, inclusiv baraje flotante. Acum se face inventarul pagubelor, iar reprezentanții instituției vor să vadă ce mai poate fi recuperat după explozie”.

Autoritățile trebuie să stabilească și cum a ajuns această dronă la noi dacă a fost bruiată, dirijată sau programată.