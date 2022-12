Imaginile cu o stâncă în formă de pește ce iese din deșert a stârnit un val de comentarii pe internet. Cu ce este asemănată

Al Enazi a surprins imaginile cu formațiunea neobișnuită folosindu-se de o dronă în timp ce căuta comori arheologice din Al-Ula din Arabia Saudită, o zonă cunoscută pentru structurile antice care rivalizează cu orașul Petra din Iordania.

Artist finds ancient remains of giant @cryptofish__ in the Saudi Desert https://t.co/Y6nUBSOSKz