Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
04-12-2025 | 12:14
Ellie Goulding
Getty Images

Îndrăgita artistă Ellie Goulding le-a oferit fanilor o surpriză înainte de Crăciun și și-a anunțat sarcina chiar pe covorul roșu de la Fashion Awards 2025. Ea a defilat într-o ținută complet neagră.

autor
Claudia Alionescu

Goulding care așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, Beau Minniear, a purtat un ansamblu complet negru, format din top scurt, pantaloni și o jachetă de piele, potrivit independent.co.uk.

Ținuta a fost completată de un colier cu un pandantiv în formă de cruce în mai multe culori. 

Ellie a ținut la un moment dat să își pună și o pereche de ochelari negri de soare.

Artista mai are un copil în vârstă de patru ani cu fostul soț Caspar Jopling, relatează eonline.com.

Citește și
Brit Awards
Un rapper conduce lista nominalizarilor la Brit Awards! VIDEO de la Londra
Stâncă de 250 de tone aruncată în aer pe Valea Mureșului. Explozia cu dinamită, pregătită timp de o săptămână

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: gravida, twilight, Ellie Goulding,

Dată publicare: 04-12-2025 12:14

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Ellie Goulding, Hurts, MØ si alti 4 artisti confirmati la a treia editie a festivalului Untold. Cat costa acum un abonament
Concerte
Ellie Goulding, Hurts, MØ si alti 4 artisti confirmati la a treia editie a festivalului Untold. Cat costa acum un abonament

Organizatorii UNTOLD au anuntat alti sapte artisti renumiti care vor urca pe scena festivalului asteptat cu nerabdare.

Un rapper conduce lista nominalizarilor la Brit Awards! VIDEO de la Londra
Stiri Mondene
Un rapper conduce lista nominalizarilor la Brit Awards! VIDEO de la Londra

UPDATE: Take That, BYP, Justin Bieber ori Ellie Goulding sunt artistii norocosi care au sanse sa-si adauge in palmares cate un Brit Award. Rapperul Tinie Tempah conduce lista nominalizarilor pentru Brit Awards. El a fost selectat pentru 4 categorii.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28