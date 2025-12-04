Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
Îndrăgita artistă Ellie Goulding le-a oferit fanilor o surpriză înainte de Crăciun și și-a anunțat sarcina chiar pe covorul roșu de la Fashion Awards 2025. Ea a defilat într-o ținută complet neagră.
Goulding care așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, Beau Minniear, a purtat un ansamblu complet negru, format din top scurt, pantaloni și o jachetă de piele, potrivit independent.co.uk.
Ținuta a fost completată de un colier cu un pandantiv în formă de cruce în mai multe culori.
Ellie a ținut la un moment dat să își pună și o pereche de ochelari negri de soare.
Artista mai are un copil în vârstă de patru ani cu fostul soț Caspar Jopling, relatează eonline.com.
04-12-2025 12:14