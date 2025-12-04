Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Îndrăgita artistă Ellie Goulding le-a oferit fanilor o surpriză înainte de Crăciun și și-a anunțat sarcina chiar pe covorul roșu de la Fashion Awards 2025. Ea a defilat într-o ținută complet neagră.

Goulding care așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, Beau Minniear, a purtat un ansamblu complet negru, format din top scurt, pantaloni și o jachetă de piele, potrivit independent.co.uk.

Ținuta a fost completată de un colier cu un pandantiv în formă de cruce în mai multe culori.

Ellie a ținut la un moment dat să își pună și o pereche de ochelari negri de soare.

Artista mai are un copil în vârstă de patru ani cu fostul soț Caspar Jopling, relatează eonline.com.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













