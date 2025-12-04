Emisiunea „Trădătorii” se apropie de final, iar marele premiu este tot mai prezent în mintea concurenților

Stiri Diverse
04-12-2025 | 11:42
tradatorii
protv.ro

„Îmi doresc foarte mult să câștig, așa de mare e dorința că aproape mi-e frică să nu mă împiedic de ea și să ratez”, a spus un concurent.

autor
Știrile PRO TV

Doar 8 concurenți au mai rămas în jocul care este pe viață și pe... moarte! Ne apropiem de ultima și decisiva bătălie între minciună și adevăr. Jucătorii au luptat pentru o șansă la răsplata finală, iar măștile trădătorilor au căzut rând pe rând, însă întunericul și puterea sunt seducătoare și doi nevinovați au schimbat taberele! Cum va evolua strategia lor vedem în această seară, de la 21:30.

Astăzi, încă un nevinovat nu-și va mai face apariția: „Nu e ușor să mergi în conclav și să știi că urmează să scoți un om, mai ales nevinovat, din joc, dar în același timp aș fi atât de mândră să mă întorc acasă cu premiul”, va spune Ines. Și pentru Johnny miza este foarte mare: „Ines lucrează excepțional, trebuie să apreciez chestia asta. De câștigat îmi doresc foarte mult să câștig, așa de mare e dorința că aproape mi-e frică să nu mă împiedic de ea și să ratez marele premiu.”

Nevinovații încep să fie din ce în ce mai vigilenți și, pe ultima sută de metri, sunt cu ochii în patru: „Energia pe care mi-o emană este energie de trădător”, va spune Daniela, în timp ce Biju va fi măcinat de regret: „Pe măsură ce ne apropiem de finală este și mai dur. Regret teribil de mult că am eliminat-o pe Adina – eram aproape de ea și știam că nu este trădător, după care totul s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Am dat cu bățu-n baltă total aiurea.”

Ce jocuri îi vor pune în dificultate pe concurenți și dacă trădătorii vor reuși să ajungă în finala de săptămâna viitoare, vedem astăzi, de la 21:30. Emisiunea TRĂDĂTORII poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Citește și
p
(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET

Sursa:

Etichete: voyo, tradatorii,

Dată publicare: 04-12-2025 11:42

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Strategii, trădări și eliminări surpriză în „Trădătorii”. Fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului
Stiri Mondene
Strategii, trădări și eliminări surpriză în „Trădătorii”. Fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului

În emisiunea TRĂDĂTORII, de la PRO TV, fiecare mișcare schimbă complet cursul jocului.

(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET
Advertoriale
(P) Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET

Ești genul care observă tot, chiar și cele mai mici detalii? Îți place să testezi limitele intuiției și să pui strategia pe primul loc? Atunci concursul Trădătorii x Unibet este exact provocarea pe care o cauți!  

„TRĂDĂTORII” revin. Alianțe fragile, răsturnări de situație și noi eliminări în ediția de joi seară
Stiri actuale
„TRĂDĂTORII” revin. Alianțe fragile, răsturnări de situație și noi eliminări în ediția de joi seară

Miercuri seară, trădătorii au reușit, din nou, să iasă din vizorul nevinovaților. Astfel, în urma voturilor de la Masa Rotundă, Sasha a părăsit competiția.

Recomandări
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”
Stiri externe
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28