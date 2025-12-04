Emisiunea „Trădătorii” se apropie de final, iar marele premiu este tot mai prezent în mintea concurenților

„Îmi doresc foarte mult să câștig, așa de mare e dorința că aproape mi-e frică să nu mă împiedic de ea și să ratez”, a spus un concurent.

Doar 8 concurenți au mai rămas în jocul care este pe viață și pe... moarte! Ne apropiem de ultima și decisiva bătălie între minciună și adevăr. Jucătorii au luptat pentru o șansă la răsplata finală, iar măștile trădătorilor au căzut rând pe rând, însă întunericul și puterea sunt seducătoare și doi nevinovați au schimbat taberele! Cum va evolua strategia lor vedem în această seară, de la 21:30.

Astăzi, încă un nevinovat nu-și va mai face apariția: „Nu e ușor să mergi în conclav și să știi că urmează să scoți un om, mai ales nevinovat, din joc, dar în același timp aș fi atât de mândră să mă întorc acasă cu premiul”, va spune Ines. Și pentru Johnny miza este foarte mare: „Ines lucrează excepțional, trebuie să apreciez chestia asta. De câștigat îmi doresc foarte mult să câștig, așa de mare e dorința că aproape mi-e frică să nu mă împiedic de ea și să ratez marele premiu.”

Nevinovații încep să fie din ce în ce mai vigilenți și, pe ultima sută de metri, sunt cu ochii în patru: „Energia pe care mi-o emană este energie de trădător”, va spune Daniela, în timp ce Biju va fi măcinat de regret: „Pe măsură ce ne apropiem de finală este și mai dur. Regret teribil de mult că am eliminat-o pe Adina – eram aproape de ea și știam că nu este trădător, după care totul s-a schimbat într-o fracțiune de secundă. Am dat cu bățu-n baltă total aiurea.”

Ce jocuri îi vor pune în dificultate pe concurenți și dacă trădătorii vor reuși să ajungă în finala de săptămâna viitoare, vedem astăzi, de la 21:30. Emisiunea TRĂDĂTORII poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













