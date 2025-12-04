„E – Sigur nu e Big Brother.” MAI vrea să combată un fake news despre sistemul extins de camere de supraveghere din România

Ministerul de Interne a dezmințit un fake news care circulă online, potrivit căruia autoritățile urmăresc controlul total al mobilității populației sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere și reducerii accidentelor.

MAI afirmă că aceste informații sunt false și că tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani, precizează instituția într-un comunica preluat de news.ro. Mesajul fals arată operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și spații publice, dar MAI precizează că a dezmințit în mod repetat astfel de afirmații și atrage atenția cetățenilor să se informeze „din surse oficiale”, întrucât „siguranţa rutieră este o prioritate, nu o glumă”.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând să colecteze imagini de la toate camerele montate de autoritățile locale și cele transmise de șoferi în trafic. Acest sistem reprezintă un scut digital de protecție și siguranță, iar o parte din amenzile încasate va fi folosită pentru educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice.

„Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmite MAI

Potrivit MAI, cadrul legal clarificat printr-o ordonanță de urgență în dezbatere publică reglementează utilizarea imaginilor de la camere pentru identificarea abaterilor și generarea proceselor verbale digitale, precum și necesitatea omologării și testării camerelor diverse instalate de autoritățile locale înainte de conectarea la sistemul național, pentru a preveni erori și anulări ulterioare în instanță.

