Vineri seara urmărim primul live din sezonul 13 Vocea României. Adela Popescu revine alături de Pavel Bartoș

Stiri Diverse
05-12-2025 | 10:47
Vocea Romaniei
protv.ro

Emoțiile ating un nou nivel, diseară, la 20:30, când Vocea României intră în cea mai așteptată etapă: LIVE-urile sezonului 13 cu noroc.

autor
Știrile PRO TV

După zeci de întoarceri de scaune, în audițiile pe nevăzute, confruntări spectaculoase și Knockout-ul tensionat, 16 concurenți vor urca pe scenă și vor aștepta verdictul celor de acasă. Fiecare antrenor are câte trei concurenți în prima etapă LIVE, la care se adaugă câte unul în fiecare echipă, salvat de public după etapa de Knockout.

În această seară, emoțiile și tensiunea cresc cu fiecare moment, pentru că vor fi patru sesiuni de vot, câte una pentru fiecare echipă. Toți cei de acasă își vor putea vota favoriții în timp real și vor decide care sunt vocile care i-au impresionat și merg mai departe.

Adela Popescu revine alături de Pavel Bartoș și va transmite trăirile concurenților: „Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc” spune Adela.

Citește și
vocea romaniei
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

Totul este gata pentru marele show LIVE. Diseară, de la 20:30, începe etapa în care publicul are puterea absolută: cei de acasă își pot vota favoriții și pot decide cine rămâne în competiție. 16 concurenți, 4 echipe, 4 sesiuni de vot, însă, doar un singur drum duce spre trofeul Vocea României!

Sursa: Pro TV

Etichete: Vocea României, pavel bartos, adela popescu,

Dată publicare: 05-12-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”
Stiri Mondene
Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”

Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.

Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență
Film / TV
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.

Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor
Stiri Mondene
Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor

Vineri, scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol. 9 duete au performat pe scenă, iar 12 concurenți merg mai departe în competiția vocilor și sunt cu un pas mai aproape de trofeu și marele premiu.

Recomandări
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026
Stiri Politice
Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026

Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European a evaluat recent candidaţii preferaţi pentru postul de procuror-şef european, Andres Ritter obţinând cele mai multe voturi (46), informează un comunicat al PE.

Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Decembrie 2025

03:30:31

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28