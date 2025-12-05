Vineri seara urmărim primul live din sezonul 13 Vocea României. Adela Popescu revine alături de Pavel Bartoș

După zeci de întoarceri de scaune, în audițiile pe nevăzute, confruntări spectaculoase și Knockout-ul tensionat, 16 concurenți vor urca pe scenă și vor aștepta verdictul celor de acasă. Fiecare antrenor are câte trei concurenți în prima etapă LIVE, la care se adaugă câte unul în fiecare echipă, salvat de public după etapa de Knockout.

În această seară, emoțiile și tensiunea cresc cu fiecare moment, pentru că vor fi patru sesiuni de vot, câte una pentru fiecare echipă. Toți cei de acasă își vor putea vota favoriții în timp real și vor decide care sunt vocile care i-au impresionat și merg mai departe.

Adela Popescu revine alături de Pavel Bartoș și va transmite trăirile concurenților: „Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc” spune Adela.

protv.ro

Totul este gata pentru marele show LIVE. Diseară, de la 20:30, începe etapa în care publicul are puterea absolută: cei de acasă își pot vota favoriții și pot decide cine rămâne în competiție. 16 concurenți, 4 echipe, 4 sesiuni de vot, însă, doar un singur drum duce spre trofeul Vocea României!

