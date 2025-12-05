Cloudflare a picat din nou. Internetul e afectat de o pană generalizată

Serviciile cloudflare au picat din nou, vineri, 2 decembrie, la aproape trei săptămâni de la o pană globală care a afectat televiziuni, organisme internaționale și companii din întreaga lume.

UPDATE: Problema de conexiune a fost rezolvată, cel puțin parțial.

Mai multe site-uri web au fost indisponibile pe 18 noiembrie din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, informa Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar şi site-uri ale unor entităţi de presă sau reţele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp", au anunţat reprezentanţii DNSC pe pagina de Facebook a instituţiei.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate şi de creştere a performanţei site-urilor web, funcţionând ca un proxy invers care direcţionează traficul dintre vizitatori şi serverul unui site. Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv, explică sursa citată. Site-ul de monitorizare Down Detector, care monitorizează întreruperile, a fost, de asemenea, afectat temporar de problemele tehnice.

„DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaţionale şi nu este o consecinţă a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor", precizează specialiştii în cybersecurity.

