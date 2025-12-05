Cine este favorit să îi ia locul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Mandatul i se va încheia în 2026

05-12-2025 | 10:17
laura codruta kovesi
IMAGO

Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European a evaluat recent candidaţii preferaţi pentru postul de procuror-şef european, Andres Ritter obţinând cele mai multe voturi (46), informează un comunicat al PE.

Claudia Alionescu

Ceilalţi candidaţi au fost Stefano Castellani, care a primit 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled (şapte voturi) şi Ingrid Maschl-Clausen (patru voturi).

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procuroarea română Laura Codruţa Kovesi, numită în octombrie 2019 şi al cărei mandat se va încheia pe 31 octombrie 2026. De asemenea, fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.

Procurorul-şef european este desemnat prin acord între Parlamentul European şi Consiliul UE, ambele instituţii exprimându-şi anterior preferinţa pentru Andres Ritter.

laura codruta kovesi
Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor

Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, prevăzut pentru începutul lui 2026.

Potrivit website-ului www.eppo.europa.eu, Andres Ritter a devenit procuror în Germania în anul 1995 şi a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară în 2008.

Andrés Ritter

În perioada 2013-2020 el a fost procuror-şef al Biroul Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică de la Rostock. Este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Sursa: Agerpres

