Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an | VIDEO

Un echipaj din rezerva Air Force a filmat din ochiul uraganului Melissa, iar imaginile sunt absolut spectaculoase. Melissa este acum cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an.

Un echipaj al Rezervei Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscut sub numele de „Vânătorii de uragane”, a zburat luni prin ochiul uraganului Melissa pentru a colecta date necesare Centrului Național pentru Uragane.

BBC prezintă imaginile filmate din mijlocul uriașei furtuni, iar acestea îți taie pur și simplu răsuflarea.

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, uraganul de categoria 5 este acum cea mai puternică furtună din lume în 2025.

Melissa a lovit marți Jamaica, unde a ucis deja trei oameni, urmând ca miercuri dimineața să ajungă peste sud-estul Cubei, apoi în sud-estul sau centrul Bahamas.

