Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an | VIDEO

Stiri externe
28-10-2025 | 12:29
uragan melissa
BBC

Un echipaj din rezerva Air Force a filmat din ochiul uraganului Melissa, iar imaginile sunt absolut spectaculoase. Melissa este acum cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an.  

autor
Cristian Anton

Un echipaj al Rezervei Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscut sub numele de „Vânătorii de uragane”, a zburat luni prin ochiul uraganului Melissa pentru a colecta date necesare Centrului Național pentru Uragane.

BBC prezintă imaginile filmate din mijlocul uriașei furtuni, iar acestea îți taie pur și simplu răsuflarea.

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, uraganul de categoria 5 este acum cea mai puternică furtună din lume în 2025.

Citește și
uragan
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

Melissa a lovit marți Jamaica, unde a ucis deja trei oameni, urmând ca miercuri dimineața să ajungă peste sud-estul Cubei, apoi în sud-estul sau centrul Bahamas.

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ochi, uragan, jamaica,

Dată publicare: 28-10-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica
Stiri externe
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica

Un uragan extrem de periculos se îndreaptă spre Jamaica. Autoritățile se tem că urgia, care, în ultimele ore, a luat 4 vieți în Haiti și Republica Dominicană, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată insula din Caraibe.

”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală
Stiri externe
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.  

Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului
Stiri externe
Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului

Americanii fac bilanțul victimelor și al pagubelor, după ce statul Florida a fost traversat de puternicul uragan Milton. Furtuna, însoțită de zeci de tornade, a lăsat în urmă cel puțin 16 morți.

Uraganul Milton s-a dezlănțuit în Florida. Peste 2,5 milioane de locuinţe au rămas în beznă | GALERIE FOTO
Stiri externe
Uraganul Milton s-a dezlănțuit în Florida. Peste 2,5 milioane de locuinţe au rămas în beznă | GALERIE FOTO

Uraganul Milton a lovit joi Florida, slăbit dar încă periculos, privând de energie electrică peste 2,5 milioane de locuinţe şi provocând inundaţii, la două săptămâni după trecerea devastatorului uragan Helene, informează AFP.

Imagini uluitoare. Cum arată din spațiu uraganul Milton, cea mai puternică furtună din ultimul secol | VIDEO
Stiri externe
Imagini uluitoare. Cum arată din spațiu uraganul Milton, cea mai puternică furtună din ultimul secol | VIDEO

Astronautul NASA Matthew Dominick a postat imagini cu uraganul Milton, care a redevenit un uragan de categorie maximă înainte de a lovi Florida, filmate de la bordul vasului spaţial Dragon Endeavour, relatează AFP.

 

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Stiri Economice
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro
Stiri Sociale
Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro

ANAF va premia cu 10% din salariu angajații care ating criteriile de performanță și îi va sancționa cu același procent pe cei care nu reușesc acest lucru. Măsura face parte din angajamentele PNRR, nerespectarea ducând la pierderea a 1 miliard de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28