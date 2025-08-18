”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.

Primul uragan al sezonului, din Atlantic, botezat Erin, era sâmbătă de categoria 5, adică nivelul maxim.

Vântul a atins viteza de aproape 260 de kilometri pe oră. A mai slăbit în intensitate, dar meteorologii avertizează că s-ar putea înteți din nou.

Și rămâne extrem de periculos, când va atinge uscatul. Amenință să provoace inundații rapide și alunecări de teren, în Insulele Virgine și în Puerto Rico.

