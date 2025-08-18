”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.  

Primul uragan al sezonului, din Atlantic, botezat Erin, era sâmbătă de categoria 5, adică nivelul maxim.

Vântul a atins viteza de aproape 260 de kilometri pe oră. A mai slăbit în intensitate, dar meteorologii avertizează că s-ar putea înteți din nou.

Și rămâne extrem de periculos, când va atinge uscatul. Amenință să provoace inundații rapide și alunecări de teren, în Insulele Virgine și în Puerto Rico.

Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h

