”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală
O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.
Primul uragan al sezonului, din Atlantic, botezat Erin, era sâmbătă de categoria 5, adică nivelul maxim.
Vântul a atins viteza de aproape 260 de kilometri pe oră. A mai slăbit în intensitate, dar meteorologii avertizează că s-ar putea înteți din nou.
Și rămâne extrem de periculos, când va atinge uscatul. Amenință să provoace inundații rapide și alunecări de teren, în Insulele Virgine și în Puerto Rico.