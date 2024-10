Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului

Sunt multe zone inundate, iar autoritățile le cer în continuare localnicilor să evite deplasările.

Pericolul nu a trecut. Trei milioane de oameni au rămas fără electricitate. Unii dintre ei au primit instrucțiuni să nu consume apă de la robinet, dacă nu o fierb înainte.

Ambarcațiunile din porturi au fost ridicate de valuri, iar multe au ajuns pe uscat, printre resturi de acoperișuri și arbori. O barcă a ajuns pe un teren de tenis.

Andrei se afla în Florida când a lovit uraganul. Povestește că nu a găsit trenuri sau autobuze disponibile pentru a pleca din zona afectată.

Andrei Crizbășan: „Am căutat autobuze, trenuri și am văzut că acestea sunt toate ocupate. Toate erau pline pentru că oamenii aveau în plan același lucru, să evacueze din Orlando spre Miami. Când am văzut asta, m-a luat și mai tare panica, pentru că am văzut că alți oameni pleacă și noi suntem blocați. Până aici, în Orlando, urganul și-a pierdut din intensitate, iar noi am fost în siguranță”.

Inundații puternice după urgan

Ploile aduse de uragan au umflat apele râurilor și a lacurilor. Au urmat și inundațiile puternice.

Un băiat de 14 ani a fost salvat de echipele de intervenție pe care le-a așteptat ore în șir, pe o plută improvizată.

Vehicule amphibie au fost folosite pentru a aduce într-un loc sigur bătrâni și persoane cu dizabilități dintr-un cămin izolat de ape.

Corespondent CNN: „Priviți. Întreaga zonă a fost inundată din cauza ploilor care au umflat apele unui lac din apropiere. N-am văzut niciodată acest loc acoperit de ape și am locuit niște ani buni aici. În depărtare se văd mașinile blocate în mijlocul apelor”.

Forța vântului a fost copleșitoare. Rafalele de peste 200 de kilometri pe oră au împins locuințele de pe piloni, au rupt acoperișul cunoscutei arene Tropicana Field - teren de baseball si centru de evenimente - și au doborât o macara peste o clădire.

Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida: „Furtuna a fost puternică, însă nu ne-am confruntat cu ce era mai rău”.

Peste 40 de tornade au anunțat urganul. Fenomenul a provocat distrugeri uriașe într-o localitate de pe coasta de est a Floridei. Peste 100 de locuințe au fost spulberate.

În Fort Pierce, un cățel a fost scos teafăr dintr-o construcție făcută bucăți de o tornadă.

Corespondent BBC: „L-a găsit pe Benji! Nu-mi vine să cred că încep această relatare cu o veste bună. Priviți acel morman de resturi. Cu două secunde în urmă a fost salvat de acolo acest cățeluș, pe nume Benji, care era dat dispărut de aseară”.

Președintele Joe Biden a anunțat că reconstrucția va costa mai multe miliarde de dolari și va presupune lucrări de durată.

