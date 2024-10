Imagini uluitoare. Cum arată din spațiu uraganul Milton, cea mai puternică furtună din ultimul secol | VIDEO

Milton este un eveniment meteorologic extrem care poate cauza pagube catastrofale.

El urmează să lovească coasta de vest a Floridei în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce sud-estul Statelor Unite se refac după uraganul Helene, la sfârşitul lui septembrie, soldat cu 235 de morţi.

Uraganul Milton, care a redevenit un uragan de categoria 5 (maximă) marţi ar putea să fie ”cea mai rea furtună” care loveşte peninsula ”într-un secol”, a avertizat preşedintele american Joe Biden.

Rafalele de vânt pot atinge până la 270 de kilometri pe oră, iar ”fluctuaţii intensive” sunt probabile înainte ca uraganul să atingă coasta de vest a Floridei, a avertizat în ultimul său buletin Centrul Naţional american al Uraganelor (NHC).

NASA astronaut Matthew Dominick released timelapse footage showing Hurricane Milton from space.

The National Hurricane Center said the storm was 'extremely dangerous' and posed a 'serious threat' to Floridians.

Latest: https://t.co/M5AxEtaN65 pic.twitter.com/DXplcK1YmB