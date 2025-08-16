Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h

Stiri externe
16-08-2025 | 20:58
taifun
Shutterstock

Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.

autor
Cristian Anton

Furtuna se află în prezent la 170 kilometri nord de Anguilla, cu vârfuri susţinute care bat cu aproape 255 km/h. NHC a anunţat vineri că uraganul Erin ar putea să se intensifice deasupra Atlanticului de sud-vest în cursul acestui sfârşit de săptămână şi la începutul săptămânii viitoare.

Valurile generate de uraganul Erin vor lovi la sfârşitul acestei săptămâni porţiuni din zona de nord a insulelor Leeward (insulele Sub Vânt), insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola şi respectiv insulele Turks şi Caicos, conform NHC.

Uraganul va ajunge în Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA

Apoi, la începutul săptămânii viitoare valurile de furtună sunt aşteptate să ajungă în Bahamas, Bermuda şi pe coasta de est a SUA.

În prezent, conform predicţiilor furtuna urmează să treacă la nord de insulele caraibiene Leeward şi apoi, în cursul zilei de luni, să-şi schimbe direcţia spre nord, între coasta de est a SUA şi Bermude.

Citește și
Urganaul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului
Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului

De asemenea, uraganul Erin este aşteptat să aducă precipitaţii bogate în cursul zilei de duminică în zonele insulelor Leeward, Virgine şi Puerto Rico.

Vreme extremă în Europa: aeroport închis de ploi în Budapesta, vânt ca un uragan în Croația și căldură infernală în Grecia

Sursa: Agerpres

Etichete: uragan, oceanul atlantic, catastrofă,

Dată publicare: 16-08-2025 20:58

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Rafale comparate cu forța unui uragan în Los Angeles-ul devastat de incendii. Casa lui Harry și Meghan este în pericol
Stiri externe
Rafale comparate cu forța unui uragan în Los Angeles-ul devastat de incendii. Casa lui Harry și Meghan este în pericol

Vântul s-a intensificat luni la Los Angeles, ceea ce creşte riscul de izbucnire a unor noi incendii, la aproape o săptămână după ce dealurile din regiune au fost cuprinse de flăcări, transmite marţi AFP.

Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului
Stiri externe
Uraganul Milton a ucis cel puțin 16 oameni în Florida. Mărturia unui român care s-a aflat în calea dezastrului

Americanii fac bilanțul victimelor și al pagubelor, după ce statul Florida a fost traversat de puternicul uragan Milton. Furtuna, însoțită de zeci de tornade, a lăsat în urmă cel puțin 16 morți.

Imagini uluitoare. Cum arată din spațiu uraganul Milton, cea mai puternică furtună din ultimul secol | VIDEO
Stiri externe
Imagini uluitoare. Cum arată din spațiu uraganul Milton, cea mai puternică furtună din ultimul secol | VIDEO

Astronautul NASA Matthew Dominick a postat imagini cu uraganul Milton, care a redevenit un uragan de categorie maximă înainte de a lovi Florida, filmate de la bordul vasului spaţial Dragon Endeavour, relatează AFP.

 

A fost declarată stare de urgență pe teritoriul SUA. Sunt așteptate
Stiri externe
A fost declarată stare de urgență pe teritoriul SUA. Sunt așteptate "consecinţe cu potenţial mortal"

Guvernatorul din Florida a declarat, sâmbătă, stare de urgenţă în 35 de comitate în contextul apropierii furtunii tropicale Milton care ameninţă acest stat american aflat încă sub şocul provocat de puternicul uragan Helene, soldat cu 14 morţi.

Avertizare înfricoșătoare: Super taifunul Yagi va provoca o catastrofă în cea mai populată zonă a Chinei. Vântul are 240 km/h
Stiri externe
Avertizare înfricoșătoare: Super taifunul Yagi va provoca o catastrofă în cea mai populată zonă a Chinei. Vântul are 240 km/h

Super taifunul Yagi, care a devenit deja echivalentul unui uragan de categoria 5, cel mai puternic posibil, va lovi cea mai populată zonă a Chinei zilele acestea, iar meteorologii avertizează asupra pagubelor catastrofale pe care le va provoca.

 

Recomandări
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni
Stiri Turism
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni

Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12