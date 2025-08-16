Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vânturi de 255 km/h

Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.

Furtuna se află în prezent la 170 kilometri nord de Anguilla, cu vârfuri susţinute care bat cu aproape 255 km/h. NHC a anunţat vineri că uraganul Erin ar putea să se intensifice deasupra Atlanticului de sud-vest în cursul acestui sfârşit de săptămână şi la începutul săptămânii viitoare.

Valurile generate de uraganul Erin vor lovi la sfârşitul acestei săptămâni porţiuni din zona de nord a insulelor Leeward (insulele Sub Vânt), insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola şi respectiv insulele Turks şi Caicos, conform NHC.

Uraganul va ajunge în Bahamas, Bermuda și coasta de est a SUA

Apoi, la începutul săptămânii viitoare valurile de furtună sunt aşteptate să ajungă în Bahamas, Bermuda şi pe coasta de est a SUA.

În prezent, conform predicţiilor furtuna urmează să treacă la nord de insulele caraibiene Leeward şi apoi, în cursul zilei de luni, să-şi schimbe direcţia spre nord, între coasta de est a SUA şi Bermude.

De asemenea, uraganul Erin este aşteptat să aducă precipitaţii bogate în cursul zilei de duminică în zonele insulelor Leeward, Virgine şi Puerto Rico.

