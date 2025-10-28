Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica

Un uragan extrem de periculos se îndreaptă spre Jamaica. Autoritățile se tem că urgia, care, în ultimele ore, a luat 4 vieți în Haiti și Republica Dominicană, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată insula din Caraibe.

Guvernul jamaican a ordonat evacuarea celor care locuiesc în zonele expuse la pericol, inclusiv în capitala Kingston.

Uraganul Melissa a fost catalogat de specialiști de categoria 5, adică nivelul maxim. Vine dinspre oceanul Atlantic și este așteptat să lovească insula Jamaica cu vânt de peste 300 de kilometri pe oră.

Van Dam, corespondent CNN: „Mă aflu în Kingston, capitala insulei Jamaica, și ne pregătim pentru impact. Uraganul Melissa, un monstru de categoria 5 care a crescut în dimensiuni și intensitate, va aduce cantități catastrofale de ploaie și vânt asupra acestei națiuni insulare.”

Daryl Vaz, ministrul jamaican al Transporturilor: „Indiferent de zona pe care o va traversa (uraganul), vor avea loc inundații masive din cauza valurilor.”

În capitala Kingston, precum și în alte șase regiuni, au fost emise ordine de evacuare. În unele zone, au fost folosite autobuze școlare pentru a transporta localnicii către adăposturi sau alte părți ale insulei, care nu se află în calea urgiei.

Peranel Charles Jr., ministrul muncii și asigurărilor sociale din Jamaica: „Pe lângă emiterea ordinului de evacuare, autoritățile au oferit asistență, transport, hrană, organizarea adăposturilor. Suntem în stare de alertă maximă.”

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul ciclonului uriaș pentru a colecta date meteo privind furtuna, care se apropie amenințător de Jamaica. Un reporter CNN explică dificultatea unui astfel de zbor.

Meteorologist: „În această etapă, furtuna se poate intensifica rapid. Scăderile semnificative de presiune și creșterile de viteză a vântului pun o presiune considerabilă asupra aeronavei. Echipa poate experimenta turbulențe extreme, cu coborâri în altitudine de sute de metri în doar câteva secunde. Avionul coboară la 3.000 de metri pentru a traversa «ochiul furtunii», cea mai puternică zonă a uraganului, unde vânturile pot depăși 240 km/h. În acest moment, navigatorul marchează centrul furtunii, un punct de reper important pentru prezicerea traiectoriei uraganului. Un dispozitiv numit «dropsonde» este lansat din avion. Acest instrument albastru transmite date meteorologice cruciale înapoi către avion în timp ce coboară până la suprafața oceanului. Aceste date sunt apoi analizate de meteorologi și de aparatele existente în Centrul Național pentru Uragane.”

Cuba și insulele Bahamas se află, de asemenea, pe traiectoria uraganului Melissa, în zilele următoare.

