Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Catherine, prinţesă de Wales, şi copiii ei s-au alăturat reginei Camilla şi miilor de spectatori pentru a viziona spectacolul oferit de unele dintre cele mai prestigioase regimente ale naţiunii.

Viitorul rege, prinţul George, în vârstă de 12 ani, prinţesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, şi prinţul Louis, în vârstă de opt ani, şi-au privit bunicul de la fereastra de la primul etaj a fostului birou al Ducelui de Wellington, cu vedere la terenul de paradă din centrul Londrei.

Parada "Trooping the Colour" este atât o ocazie socială, cât şi un eveniment ceremonial, iar în tribunele din jurul Horse Guards Parade au luat loc aproximativ 8.000 de membri ai familiilor gărzilor şi ofiţerilor prezenţi la paradă.

Mulţimile de oameni s-au adunat pentru a urmări procesiunea cu trăsura familiei regale de la Palatul Buckingham, cu Charles şi Camilla escortaţi de militari din Regimentul de Cavalerie Călare.

În spatele regelui călăreau coloneii regali - William, prinţ de Wales, care este colonel al Gărzilor Galeze, prinţesa Anne a Marii Britanii, colonel al Blues and Royals şi prinţul Edward, duce de Edinburgh, colonel al Gărzilor Scoţiene.

De-a lungul traseului au fost aliniaţi, pentru prima dată, militari din toate cele trei servicii militare, inclusiv unităţi din Batalionul 1 Coldstream

Guards până la Regimentul 26 Geniu, Regimentele 16 şi 4 Artilerie Regală, Lăncierii Regali, Regimentul RAF şi Marina Regală.

Prima îndatorire a regelui a fost să inspecteze trupele şi a fost urmat de coloneii regali William, Anne şi Edward în timp ce trecea prin faţa trupelor alături de regină, într-o trăsură.

În soarele de vară, trăsura lui Charles al III-lea a trecut pe lângă formaţiile militare compuse din personal al regimentelor de Grenadieri, Gărzi Scoţiene, Irlandeze şi Coldstream. Garda Galeză a fost reprezentată de fanfara sa, deoarece trupele lor sunt în antrenament operaţional.

"The Colour" - drapelul regimentului - care a fost arborat anul acesta, este cel Gărzilor Regale de Grendieri. prezentat de regele Charles la începutul acestei săptămâni, în timpul unei ceremonii de la Palatul Buckingham. Acesta este escortat în timpul paradei de sâmbătă de gardieni din compania regală.

Şeful statului poartă întotdeauna uniforma regimentului care îşi portă drapelul, aşa că Charles al III-lea a fost îmbrăcat cu o tunică şi a purtat o bonetă aparţinând Gărzii de Grenadieri.

Regina Camilla a onorat regimentul purtând o rochie de uniformă a Gărzilor de Grenadieri din crep de mătase roşie de Fiona Clare, o beretă neagră cu pană albă de Philip Treacy, cu insigna de bonetă a Gărzilor de Grenadieri şi broşa gărzii pe umăr.

În secolele trecute, drapelele erau purtate sau "prezentate" astfel încât soldaţii să le recunoască pe câmpul de luptă.

În secolul al XVIII-lea, gărzile din palatele regale se adunau zilnic pe terenul Horse Guards pentru a "prezenta steagurile" şi cam în acea perioadă s-a decis că parada va marca şi ziua de naştere oficială a suveranului.

Ziua de naştere a regelui este pe 14 noiembrie, când va împlini 78 de ani.

Gărzile de Grenadieri îşi sărbătoresc cea de-a 370-a aniversare şi au o afinitate strânsă cu monarhul, deoarece au fost înfiinţate în 1656 la Bruges, Belgia, de regele exilat Carol al II-lea pentru a-l proteja în perioada în care Oliver Cromwell a condus Anglia.

Încă de la formarea lor, gărzile - cunoscute pentru tunicile lor stacojii şi pălăriile din piele de urs - au luptat în fiecare conflict major din istoria militară britanică, de la Bătălia de la Tanger din secolul al XVII-lea, la Blenheim, Waterloo, Războiul Crimeii, prin ambele războaie mondiale, până la operaţiunile recente din Afganistan.

Astăzi, regimentul este format din soldaţi combatanţi care îndeplinesc un rol specializat de infanterie uşoară în timpul operaţiunilor iar atunci când se află în Regatul Unit participă la îndatoriri ceremoniale de profil înalt.