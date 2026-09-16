LIVE TEXT, cele mai importante declarații făcute de Ursula von der Leyen

UPDATE Ursula von der Leyen: CE propune ca minorii să nu aibă conturi pe social media până la 15 ani

Ursula von der Leyen a anunţat propuneri foarte aşteptate pentru protejarea copiilor şi adolescenţilor online, confirmând că vrea să interzică reţelele sociale celor sub 13 ani şi să le permită să aibă doar "mini-conturi" între 13 şi 15 ani.

"Am convocat un panel special de experţi. Am discutat cu tineri. Ne-am uitat la ce au făcut Australia şi alţii care au făcut paşi înainte. Acum este timpul ca Europa să acţioneze. Mâine (noi - n.r.) vom propune Actul pentru copii. Vom avea o abordare graduală şi diferenţiată. Fiecare vârstă are propriile sensibilităţi. De aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecţie special conceput", a spus Ursula von der Leyen în plenul PE, în discursul său privind Starea Uniunii.

"Fără cont personal sub vârsta de 15 ani. Fără social media sub vârsta de 13 ani. Asta înseamnă numai mini-conturi între 13 şi 15 ani, realizate şi supervizate de părinţi, cu caracteristici limitate şi restricţii de timp", a detaliat ea propunerea care urmează să fie prezentată joi.

De asemenea, între 15 şi 18 ani un design sigur va fi o obligaţie pentru platforme.

"Sunt conştientă că mulţi percep puterea marilor giganţi tehnologici drept copleşitoare. Şi imposibil de clintit. Nu sunt de acord. Nu trebuie să acceptăm caracteristici care creează dependenţă. Nu trebuie să acceptăm atragerea copiiilor spre conţinut şi mai extrem. Nu trebuie să acceptăm ca fetele să aibă fotografiile folosite pentru imagini sexuale generate de Inteligenţa Artificială", a spus Von der Leyen.

Ea a precizat că "povara dovezii" va fi plasată în sarcina companiilor big tech.

"Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure. Pentru că nu este vorba despre accesul minorilor noştri la social media, ci despre când şi cum permitem social media să acceseze minorii. Europa are puterea de a acţiona. Noi ne vom decide regulile, nu marile companii tehnologice", a mai afirmat ea.

UPDATE: Preşedinta Comisiei Europene propune crearea unui Consiliu european de securitate

Ursula von der Leyen a propus crearea unui Consiliu european de securitate, care să asocieze UE, Canada, Norvegia şi Regatul Unit.

„Urgenţa este încă şi mai mare astăzi, având în vedere natura şi amploarea riscurilor. De aceea ne vom expune ideile pentru ca un Consiliu european de securitate să devină realitate”, a declarat ea în faţa Parlamentului European reunit la Strasbourg.

„Europa are nevoie de propriul său ghid pentru contracararea ameninţărilor hibride”, referindu-se la aşa-numitele atacuri hibride, precum tentativele de sabotaj.

„Când un stat membru va solicita acest lucru, toate statele membre trebuie să se reunească pentru a coordona un răspuns european, pentru a descuraja escaladarea şi a reduce impactul”, a spus ea despre protocolul propus.

UPDATE: UE deschide uşa pentru ca statul nord-american Canada să devină membru asociat al UE

Preşedinta Comisiei Europene a declarat că Uniunea Europeană deschide uşa pentru a permite Canadei să devină primul membru asociat, un statut care nu există în baza tratatelor blocului comunitar.

„Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli”, a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

„Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie”, a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

UPDATE: Ursula von der Leyen: Fluvii precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noştri

„În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Aproape nicio parte a continentului nu a fost scutită”, a amintit șefa executivului UE în fața europarlamentarilor reuniți în plenul PE de la Strasbourg, potrivit Agerpres.

„Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute”, a adăugat ea.

„Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”, a mai spus șefa CE.

„Peste 35.000 de decese în timpul valurilor de căldură. Casele de îngrijire și spitalele sunt periculos de supraîncălzite. (...) Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează”, a atras atenția von der Leyen.

Ea a insistat că „știința este clară” și că Europa se încălzește la dublul ratei globale. „Bineînțeles, tranziția este complexă și va trebui să ne adaptăm de-a lungul drumului. Dar nu există nicio îndoială. Europa poate, trebuie și va rămâne pe cursul stabilit în privința obiectivelor climatice”, a dat ea asigurări.

UPDATE: Ursula von der Leyen face apel la combaterea „ultranaționaliștilor” și „antieuropenilor”

„Fie că este vorba despre ultranaţionalişti sau antieuropeni, ingerinţe ruseşti sau de dezinformare, numele se schimbă, dar obiectivul este acelaşi. Ne dispreţuiesc valorile şi vor să distrugă unitatea europeană. Să luptăm împotriva acestui lucru, să luptăm împreună pentru ideea noastră de Europa”, a spus preşedinta CE.

Ea a mai spus în discursul ei că UE se confruntă „cu o lume în mod deschis ostilă”.

„Un război teritorial de agresiune are loc pe continentul nostru. Altele au izbucnit în apropiere. O luptă pentru capacităţile industriale conturează competiţia globală. Iar o luptă a naraţiunilor încearcă să slăbească încrederea noastră în Europa", a afirmat Von der Leyen.

„Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală pentru europeni”, a afirmat şefa executivului UE, precizând că „Europa a crescut cheltuielile de apărare cu 80% numai în ultimii cinci ani".

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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă la 16 septembrie 2025, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU - State of the European Union). În fiecare an, discursul privind starea Uniunii este rostit de preşedintele Comisiei Europene în faţa Parlamentului European, cu scopul de a prezenta priorităţile Uniunii pentru anul următor, pornind de la un bilanţ pe anul anterior, informează https://commission.europa.eu/.

Conform site-ului Comisiei Europene, în ultimul an executivul s-a concentrat pe consolidarea capacităţii Europei de a acţiona într-o lume în schimbare, pe competitivitate, pe reducerea dependenţelor strategice, pe consolidarea apărării, pe sprijinul Ucrainei, pe extinderea parteneriatelor globale sau pe protejarea democraţiei şi cetăţenilor.

Discursul preşedintei Comisiei Europene din 2026 este structurat, între altele, în jurul următoarelor teme principale:

* Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030, pentru a stimula capacităţile europene de apărare (octombrie 2025);

* Scutul european pentru democraţie şi Strategia UE pentru societatea civilă (noiembrie 2025);

* Pactul pentru Mediterana (noiembrie 2025);

* Incendii în Europa (iunie şi august 2026);

* Planul european privind locuinţele la preţuri accesibile;

* UE şi Mercosur semnează un acord comercial istoric;

* O Europă, o piaţă (foaie de parcurs);

* Consiliul iniţiază negocierile privind primul grup tematic de capitole de negociere cu Ucraina etc.

Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030 include proiecte precum Supravegherea flancului estic, Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Scutul aerian european şi Scutul spaţial european. De asemenea, Comisia a prezentat anterior şi un pachet de măsuri privind mobilitatea militară pentru a crea un spaţiu Schengen militar care să asigure circulaţia fluidă a trupelor, a echipamentelor şi a altor active militare în întreaga UE.

În ceea ce priveşte Scutul european pentru democraţie şi Strategia UE pentru societatea civilă, scopul acestora este, potrivit sursei citate, să încurajeze o implicare mai puternică, să sprijine organizaţiile societăţii civile şi să promoveze democraţii reziliente în întreaga UE.

Scopul Pactului pentru Mediterana este de a aprofunda cooperarea şi de a face un pas important către un spaţiu mediteraneean comun mai stabil, mai sigur şi mai prosper.

Cu privire la incendiile din Europa, din iunie-august 2026, ce au izbucnit în mai multe ţări din UE, Comisia a coordonat mobilizarea, la nivel transfrontalier, a 777 de pompieri şi a 41 de aeronave pentru a ajuta statele membre să combată incendiile forestiere, informează sursa citată.

Planul european privind locuinţele la preţuri accesibile se referă la ambiţia Comisiei de a stimula oferta de locuinţe şi investiţiile în acest domeniu, precum şi de a îmbunătăţi accesul la locuinţe durabile, de bună calitate şi la preţuri abordabile.

Foaia de parcurs "O Europă, o piaţă" a Comisiei stabileşte acţiuni, obiective şi calendare concrete pentru a consolida competitivitatea şi a finaliza piaţa unică până în 2027.

Cu privire la UE şi Mercosur, Comisia aminteşte că, în ultimul an, UE a încheiat acorduri comerciale cu Australia, India, Indonezia, Mexic şi Elveţia. De asemenea, a continuat negocierile cu Malaysia, Filipine, Thailanda şi Emiratele Arabe Unite.

În privinţa grupului tematic pe capitole de negociere cu Ucraina, acesta este primul de acest tip, iniţiat de Consiliul UE şi vizează negocierile privind aderarea Ucrainei la UE, dar şi gestionarea împrumuturilor pentru Ucraina.