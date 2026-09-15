Acum, nici judecătorii, nici avocații și, cu atât mai puțin, justițiabilii, nu știu ce se va întâmpla cu hotărârile pronunțate de ea, dar nemotivate.

Judecătoarea Daniela Marilena Stoica, de la Judecătoria Galați, a fost acuzată că a amânat pronunțarea în numeroase dosare ale Secției Civile, din care face parte. Mai precis:

„În mod repetat și fără motive scuzabile, a amânat pronunțarea într-un număr de 387 de cauze civile pe perioade îndelungate de timp, de până la 381 de zile, în condițiile în care, anterior, a mai fost sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nedemne în timpul serviciului” - a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Daniela Stoica, Judecătoria Galați: „O mizerie de justiție. Ăștia sunt judecătorii de la Înalta Curte de Casație numiți pe alte criterii și ăștia sunt membrii CSM. Să scrieți că iau sute de milioane acolo și nu fac nimic.”

Cazul judecătoarei de la Galați a fost tranșat pe 6 mai de Consiliul Superior al Magistraturii, dar ea a făcut recurs. Nu s-a aflat pentru prima dată într-o astfel de situație. Mai fusese sancționată în 2019. Apoi, în 2024.

Corespondent Știrile PRO TV: „Judecătoarea a fost exclusă din magistratură prima oară în 2024. Atunci a contestat hotărârea la Înalta Curte de Casație și Justiție și decizia a fost preschimbată în suspendare timp de șase luni.”

Surse din cadrul sistemului judiciar spun că judecătoarea nu se prezenta, uneori, la ședințele de judecată, lăsând sute de oameni și dosare să aștepte. Altfel spus, nu venea la serviciu. Ulterior, prezenta documente medicale care să îi motiveze absența.

Reporter: „De ce hotărâri judecătorești pronunțate cu mai bine de un an în urmă nu sunt încă motivate și comunicate și, mai ales, ce se va întâmpla în continuare?”

Cristian Săraru, decanul Baroului Galați: „Nici noi nu știm și înțeleg că părerile sunt împărțite la nivel național.”

De exemplu, o chemare în judecată a unei primării, pentru avariile suferite de o mașină după ce a căzut un arbore peste ea, în timpul unei furtuni, stă în sertarul judecătoarei de trei ani.

Antoanela Mardar, justițiabil: „A rămas în pronunțare și ar fi trebuit, anul acesta, în iulie, să primesc un răspuns. Încă nu știu nimic despre acea acțiune.”

Magistratul ar fi invocat volumul mare de muncă, probleme de sănătate și chestiuni personale care au împiedicat-o să își desfășoare activitatea.

Daniela Stoica, judecătoare la Judecătoria Galați: „Am invocat că sunt în vârstă. Că, practic, am 51 de ani și nu mai fac față la volumul de muncă de la Judecătorie. Că s-a modificat legea, că atunci, la 33 de ani, când am intrat, știam că mă pensionez la 50 și acum nu mi se mai recunoaște și trebuie să muncesc până la 60 de ani.”

Colegii ei nu știu ce vor face, deocamdată, cu dosarele pe care judecătoarea le avea în lucru.