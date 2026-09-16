"Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli", a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

"Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie", a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

Ursula von der Leyen: „Fluvii precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”. Mesaj despre criza climatică

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel la combaterea "ultranaţionaliştilor" şi "antieuropenilor", în cadrul discursului său privind starea Uniunii de miercuri, din plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

„Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli", a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

„Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie", a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

„În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Aproape nicio parte a continentului nu a fost scutită”, a amintit șefa executivului UE în fața europarlamentarilor reuniți în plenul PE de la Strasbourg, potrivit Agerpres.

„Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute”, a adăugat ea.

„Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri”, a mai spus șefa CE.

„Peste 35.000 de decese în timpul valurilor de căldură. Casele de îngrijire și spitalele sunt periculos de supraîncălzite. (...) Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează”, a atras atenția von der Leyen.