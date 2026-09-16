Cristina Trăilă a ajuns miercuri dimineață la sediul DNA Iași, susținând că ea a solicitat să fie audiată, potrivit News.ro.

„Nu m-au chemat, eu am solicitat să vin la audieri. Este declarația mea, este solicitarea mea”, a declarat Cristina Trăilă.

Procurorii DNA au dispus, la finalul lunii august, urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Pe 26 august, Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea a afirmat atunci că este total nevinovată și că nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și, fără îndoială, speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Anunțul a fost făcut de Trăilă într-o postare pe Facebook. Ea a atașat cererea de demisie, în care se arăta că mandatul ei încetează în 15 septembrie, dată până la care este în concediu de odihnă.

Fosta deputată Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată la sediul DNA Iași pe 25 august, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul președinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Anchetatorii o acuză că „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui” cu o persoană agreată de Bogos.