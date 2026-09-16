Update: Fermierii care protestează în Capitală spun că la ora 11.00 vor fi prezenţi la Palatul Cotroceni, unde au fost chemaţi de către echipa preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Dacă nu sunt primiţi de premier sau de cineva din echipa lui, urmează să plece din Capitală şi să se îndrepte către Valea Oltului şi Comarnic, la chemarea fermierilor din zonă care se pregătesc să blocheze drumurile, scrie News.ro.

„Mă duc la ora 10.00 la Guvern, îl rog pe şeful Jandarmeriie să îi anunţe, dacă nu se întâmplă nimic, plecăm spre Valea Oltului şi Comarnic-Braşov, la chemarea fermierilor din zonă, care sunt dispuşi să scoată combinele şi tractoarele să blocheze drumurile. Noi ne alăturăm lor”, a declarat pentru News.ro Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine.

Acesta spune că în zona Guvernului sunt, acum, în jur de 100 de femieri, dar mai sunt aşteptaţi şi alţii din ţară. El susţine că a fost sunat de agricultori care spun că au fost blocaţi şi nu au putut ajunge în Bucureşti.

Sterp afirmă că fermierii care au mai rămas în Capitală au dormit în parcările din zonă cu capul pe bordură, după ce la ora 23.00 iau fost goniţi de jandarmii de la Guvern.

„O parte din fermieri au plecat aseară, acum sunt vreo 100 in zona Guvernului, aşteaptă să mai vină fermieri, azi”, a precizat Sterp.

Protestele de marți au devenit violente

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marţi, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii şi au provocat distrugeri.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital.

De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Ce măsuri a anunțat Guvernul

"Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de "Asociaţia Profesională a Ciobanilor - APC" şi a discutat cu viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate. O parte dintre revendicările înregistrate astăzi au fost formulate şi în cadrul celor şase întâlniri anterioare ale reprezentanţilor sectorului ovine cu cei ai Guvernului", a anunţat Guvernul într-un comunicat oficial.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene şi al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă, marţi seară, că autorii violenţelor din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal, dar avertizează că instigatorii, din păcate nu vor răspunde – ”politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României”. El afirmă că fermierii merită mult mai mult decât un concurs de declaraţii politice şi-l acuză pe Sorin Grindeanu că l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan fără a spune că Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii cinci ani de PSD.

"Autorii violenţelor de astăzi din Piaţa Victoriei trebuie să răspundă legal pentru faptele lor. Din păcate, cei care nu vor răspunde în niciun fel sunt tocmai instigatorii din spatele escaladării violenţei: politicienii extremişti de la AUR, SOS şi toţi ceilalţi, unii inclusiv cu funcţii în Parlamentul României", a scris, marţi seară, pe Facebook, Dragoş Pîslaru.