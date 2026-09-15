De cealaltă parte, reprezentanții Guvernului spun că țara noastră urmează să primească gratuit vaccinuri pentru animalele bolnave, iar exporturile vor fi reluate după ce Comisia Europeană ne va da undă verde.

Protestatar: „După 15 ani de muncă, începem să ajungem la faliment”.

Protestul fermierilor a început pașnic, la primele ore ale dimineții. Oamenii s-au așezat pe trotuarul din fața Muzeului Antipa și au început să își strige supărările. Spun că vor rămâne în Capitală oricât e nevoie, doar să fie ascultați.

Oier: „Oameni buni, de aici nu plecăm. Dacă trebuie o săptămână să stăm, o săptămână stăm, uite, sub pomii ăștia. Nu am venit pentru o zi sau pentru două”.

Deși inițial au refuzat să folosească spațiul din Piața Victoriei pregătit de jandarmi, în condițiile în care manifestarea nu a avut niciun fel de autorizație, agricultorii au ajuns în cele din urmă să ocupe toată piața. Unii s-au așezat pe cojoace în mijlocul străzii și au blocat circulația.

Protestatar: „Au zis jandarmii să intrăm acolo. Le-am spus să ia gardurile, că noi stăm. Că noi nu suntem oi să intrăm în garduri”.

Corespondent PRO TV: „Pe teren au fost trimise mai multe echipe de dialog ale Jandarmeriei, vedem în aceste momente, poartă discuții cu fermierii, încearcă să îi calmeze”.

Însă unii dintre fermieri nu sunt de acord nici cu vaccinarea animalelor bolnave, deși vaccinurile ar urma să fie distribuite gratuit din fonduri europene.

Corespondent PRO TV: „Autoritatea Sanitar Veterinară, cea care gestionează practic această situație, ne-a transmis că acum câteva zile a trimis un plan de acțiune Comisiei Europene și ar urma să primim undeva la 1,3 milioane de doze de vaccin care ar urma să fie folosite țintit, acolo unde este nevoie”.

Pe de altă parte, reprezentanții Guvernului spun că exporturile vor fi reluate în momentul în care Comisia Europeană va aproba planul de acțiune trimis de ANSVSA, iar sacrificările de animale vor fi făcute doar atunci când va fi nevoie. Oficialii mai spun că au făcut deja demersuri pentru a controla mai bine închirierea pajiștilor, transporturile de animale, dar și despăgubirile pentru secetă ca răspuns la cererile formulate de fermieri.