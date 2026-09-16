Update - Convocări cu liderii partidelor joi

Consultările se vor desfășura pe parcursul zilei, începând cu ora 09:00, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor este următorul:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

– Partidul Social Democrat (PSD); 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

– Alianța pentru Unirea Românilor (AUR); 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

– Partidul Național Liberal (PNL); 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

– Uniunea Salvați România (USR); 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

– Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale; 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

– Partidul S.O.S. România (SOS); 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

– Partidul Oamenilor Tineri (POT); 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

– Grupul parlamentar Uniți pentru România; 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

– Grupul parlamentar PACE – Întâi România; 14:00 – Parlamentarii neafiliați.

Evenimentele au loc la trei luni de la desemnarea și respingerea în Parlament a lui Adrian Veștea. Executivul pe care acesta l-a format a picat la vot pe 22 iunie 2026. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, însă avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi aprobat. Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare, notează Agerpres.

Începând de vineri, șeful statului are în agendă mai multe deplasări externe. Sâmbătă pleacă spre Adunarea ONU de la New York, de unde se întoarce doar la mijlocul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că, în cazul în care nu face desemnarea până la plecare, o va putea face doar spre finalul lunii, când ne apropiem de 5 luni de interimat la Palatul Victoria.

Inițial, miercuri, se credea că președintele ar putea face direct desemnarea pentru premier, potrivit unor surse politice ȘtirileProTV.

Numele luate în calcul pentru Palatul Victoria

În ultima perioadă, mai multe nume au fost vehiculate pentru funcția de premier, după patru luni de la demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan și două nominalizări din partea lui Nicușor Dan – din care doar una a ajuns la votul Parlamentului.

Una dintre variantele vehiculate în ultima perioadă a fost diplomatul Luca Niculescu, prezentat de mai multe surse drept o posibilă soluție de premier independent. Informația nu a fost însă confirmată oficial, iar Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au declarat că Nicușor Dan nu le-a prezentat acest nume în discuțiile de la Cotroceni.

Un alt nume apărut în repetate rânduri în negocieri a fost Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, considerat o posibilă soluție datorită profilului său economic. Nazare a fost menționat printre variantele de premier încă de la sfârșitul lunii august.

În paralel, partidele au venit cu propriile propuneri. PSD l-a susținut pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, deși maghiarii de la UDMR încă mai cred într-un compromis între cele două tabere. Cele două variante nu au reușit să strângă însă o majoritate parlamentară suficientă.

Ilie Bolojan a susținut, la rândul său, varianta unui guvern de tranziție sau „de armistițiu”, cu un premier și miniștri tehnocrați, ca soluție pentru depășirea blocajului politic.

Conducerea AUR ne-a transmis că ia în calcul să nu meargă la consultări, în cazul în care vor fi organizate doar de formă, fără ca președintele să ia în considerare propunerile partidului.

Cum voturile lor sunt decisive pentru formarea unei majorități, micile grupuri parlamentare au propriile cerințe. Cei de la PACE votează un guvern fără USR și cu un program de guvernare diferit. Iar UPR așteaptă nominalizarea și după aceea va lua o decizie.