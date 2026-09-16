„Voi invita principalele laboratoare de prim-plan pentru a discuta despre sprijinul care trebuie oferit eforturilor actuale ale industriei de a încetini cursa”, a spus von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii, susținut în Parlamentul European, potrivit Agerpres.

UE va colabora la acest capitol cu țări care au o gândire similară

De asemenea, ea a promis că UE va colabora la acest capitol cu țări care au o gândire similară, precum Regatul Unit și Canada.

Președinta Comisiei Europene a menționat și Regulamentul european privind Inteligența Artificială (IA Act), actul normativ care oferă Bruxelles-ului prerogative pentru a încerca să reglementeze sectorul.

„Regulamentul privind IA este cu siguranță o piesă esențială a garanțiilor pe care dorim să le implementăm. Și, cu ajutorul acestuia, Europa este capabilă să modeleze eforturile care trebuie desfășurate la scară globală”, a indicat von der Leyen.

Cu o zi în urmă, directorul general al companiei Meta, Mark Zuckerberg, a respins apelurile tot mai numeroase de suspendare sau măcar de încetinire a dezvoltării Inteligenței Artificiale (IA), el considerând că mecanismele pieței și riscul unor acțiuni judiciare sunt cele mai bune garanții în fața acestei tehnologii.

Îngrijorările din jurul IA

Îngrijorările din jurul IA au crescut în ultimele săptămâni, după mai multe incidente de securitate și a unei noi capacități a modelelor de IA de a se perfecționa singure, fără intervenție umană.

Dezbaterea are la ora actuală în vedere și capacitatea sectorului de a se autoreglementa. Societăți precum OpenAI, Anthropic și Google studiază crearea unui organism comun de elaborare a unor standarde.

Mai mulți reprezentanți influenți din sector, conduși de directorul general al Anthropic, Dario Amodei, pledează deschis pentru o încetinire a dezvoltării IA. În schimb, Zuckerberg consideră că amenințarea cu acțiuni legale obligă deja laboratoarele să acționeze în mod responsabil.

Compania Meta, care anul acesta va investi până la 145 de miliarde de dolari în infrastructura sa de IA, se pronunță împotriva oricărei reglementări susceptibile să încetinească dezvoltarea domeniului. Nicio regulă nu ar trebui să întârzie lansarea modelelor americane, „nici măcar cu o lună”, a indicat deja fondatorul său la începutul lunii august.

Opinia lui Mark Zuckerberg a fost salutată de mai multe personalități din Silicon Valley apropiate Casei Albe, care contestă la rândul lor creșterea atenționărilor privind pericolele potențiale pe care le implică Inteligența Artificială și apelurile de încetinire a dezvoltării acesteia.