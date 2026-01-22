Imagini dramatice de pe o insulă italiană iubită de români, unde un ciclon a inundat străzile într-o clipă. FOTO&VIDEO

Stiri externe
Inundatii sicilia 4
Getty

Videoclipuri șocante au surprins momentele în care străzile din Sicilia se transformă în adevărate râuri, iar locuitorii fug disperați, în timp ce gunoaie, ghivece cu plante, mobilier de exterior și mașini sunt luate de ape.

autor
Ioana Andreescu

Valuri puternice au inundat drumurile și trotuarele. Trecătorii au fost văzuți mergând prin apă, încercând să ajungă la adăpost, potrivit The Sun.

Inundatii sicilia 3
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

În ceea ce pare a fi un val uriaș, o stradă din Letojanni – la nord de Catania – a fost înghițită de apele revărsate marți seara, curenții luând totul în calea lor. Saci de gunoi neasigurați au fost primele obiecte luate de furtună, urmați de scaune și ghivece grele cu plante.

Într-un alt videoclip din Messina, valuri uriașe inundă orașul de coastă, venind direct din larg. Un clip cutremurător arată momentul în care cerul se întunecă brusc, lumina fiind blocată de un val imens, care se prăbușește apoi pe țărm și inundă strada.

Ciclonul Harry face ravagii pe insula mediteraneană, iar autoritățile locale cer guvernului să declare stare de urgență regională, în condițiile în care Sicilia, Calabria și Sardinia au fost plasate sub cod roșu. Insula se așteaptă, de asemenea, la precipitații de până la 300 de milimetri în doar două zile.

Donald Trump a conturat „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda, după o întâlnire cu șeful NATO la Davos

Sursa: The Sun

Etichete: sicila, inundatii, ciclon,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Decizia luată de Titi Aur după 15 ani: e pregătit să renunțe la tot, dar cere o sumă uriașă
GALERIE FOTO Decizia luată de Titi Aur după 15 ani: e pregătit să renunțe la tot, dar cere o sumă uriașă
Citește și...
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică
Stiri externe
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică

Ploile și ninsorile căzute în exces au antrenat alunecări de teren și distrugeri masive în California. 

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Mehedinţi şi Dolj. Avertismentul hidrologilor
Știri Actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Mehedinţi şi Dolj. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundaţii valabilă pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele (judeţele Mehedinţi şi Dolj).

O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO
Stiri externe
O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO

Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundaţii în mai multe oraşe mari, în urma unei rare furtuni în această ţară deşertică, relatează AFP.

Recomandări
Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile
Stiri Economice
Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile

Guvernul anunță investiții record pentru România, estimate la 20 de miliarde de euro, parte dintr-un plan menit să relanseze economia. 

Nicuşor Dan explică de ce nu a mers ”teleleu” la Davos: „Românii au votat o schimbare, nu vizite de formă”
Știri Actuale
Nicuşor Dan explică de ce nu a mers ”teleleu” la Davos: „Românii au votat o schimbare, nu vizite de formă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, desprea afirmaţia că nu merge teleleu la Davos, spusă de consilierul său, că dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, românii, în mai 2025, au votat o schimbare.

Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”
Stiri externe
Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

Volodimir Zelenski spune că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru țara sa. Documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape gata, cel puțin de partea ucraineană, a menționat liderul de la Kiev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Ianuarie 2026

46:04

Alt Text!
La Măruță
22 Ianuarie 2026

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Ianuarie 2026

01:44:18

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League

Sport

Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!"