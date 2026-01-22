Imagini dramatice de pe o insulă italiană iubită de români, unde un ciclon a inundat străzile într-o clipă. FOTO&VIDEO

Valuri puternice au inundat drumurile și trotuarele. Trecătorii au fost văzuți mergând prin apă, încercând să ajungă la adăpost, potrivit The Sun.

În ceea ce pare a fi un val uriaș, o stradă din Letojanni – la nord de Catania – a fost înghițită de apele revărsate marți seara, curenții luând totul în calea lor. Saci de gunoi neasigurați au fost primele obiecte luate de furtună, urmați de scaune și ghivece grele cu plante.

Într-un alt videoclip din Messina, valuri uriașe inundă orașul de coastă, venind direct din larg. Un clip cutremurător arată momentul în care cerul se întunecă brusc, lumina fiind blocată de un val imens, care se prăbușește apoi pe țărm și inundă strada.

Ciclonul Harry face ravagii pe insula mediteraneană, iar autoritățile locale cer guvernului să declare stare de urgență regională, în condițiile în care Sicilia, Calabria și Sardinia au fost plasate sub cod roșu. Insula se așteaptă, de asemenea, la precipitații de până la 300 de milimetri în doar două zile.

