Cel mai probabil, a ajuns aici prin apa de balast a navelor comerciale. Specia este comestibilă, şi are o carne gustoasă. Totuși, cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină din Constanța se tem că ar putea amenința, ecosistemul local.

Peștele de stâncă, sau Rockfish coreean, ori după denumirea științifică ”Sebastes schlegelii” este originar din Pacificul de Nord-Vest, din zonele maritime ale Chinei și Coreei. Atinge până la 60 de cm, nu are oase multe și are carnea asemănătoare cu a bibanului.

George Țiganov, cercetător științific: „Am identificat o nouă specie invazivă la litoralul nostru provenită prin apa de balast în general din traficul maritim. S-a cantonat și s-a extins foarte bine în zona litoralului românesc. Are o creștere rapidă, ajung la 2 kilograme.”

Pentru celelalte specii de la noi, peștele de stâncă ar putea reprezenta un pericol.

Victor Niță, cercetător INCDM: „Un avantaj ar fi că este comestibil, este o carne gustoasă, poate deveni o sursă exploatabilă. Pe de altă parte, ne poate amenința fauna locală, intră în competiție cu specii locale, native în Marea Neagră. Poate diminua populația.”

Deja peștele a ajuns în plasele pescarilor.

Matei Datcu, pescar: „Seamănă cu o scorpie, dar neagră, l-am prins în talian, doar unul, pe adâncime de 10 metri.”

Corespondent PROTV: „Peștele de stâncă, sau Rockfishul-ul coreean, preferă ape temperate, de adâncimi mici sau medii, și zonele cu substrat dur. Se hrănește cu pești mici, scoici şi midii.”

Potrivit cercetătorilor, acesta s-a adaptat la noi deoarece apa mării este mai caldă decât în urmă cu câțiva ani.

Alex Trandafir, climatolog: „Studiile și măsurătorile arată că marea se încălzeşte cu jumătate de grad per deceniu, recent au ieșit nişte studii care arată că s-ar încălzi mai mult, cu 0,7 per deceniu. Clima schimbă ecosistemele, nu doar vremea, nu e un caz izolat, astfel de apariții de specii care nu erau autohtone se întâmplă peste tot în lume.”

Biologii spun că specia ar trebui monitorizata pentru a vedea dacă afectează sau nu ecosistemul autohton.

