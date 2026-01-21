Așadar, liderul Rusiei e estimat, în cadrul unui reuniuni a Consiliului de Securitate desfășurată miercuri, că Statele Unite ar putea achiziționa Groenlanda pentru o sumă cuprinsă între 200 și 250 de milioane de dolari, similară cu cea plătită pentru achiziționarea Alaskăi de la țara sa în 1867.

Totuși, Vladimir Putin a menționat că „dacă o comparăm cu prețul aurului de atunci, această sumă ar fi fost mai mare, probabil aproape de un miliard”.

El și-a exprimat convingerea că Washingtonul „poate face față acestei sume”. ”Putin și-a exprimat, de asemenea, convingerea că SUA și Danemarca vor putea rezolva problema Groenlandei între ele.

În plus, Putin a afirmat că „Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie și a tratat-o destul de dur, dacă nu chiar cu cruzime”, notează agenția de știri Baha.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că el și secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, au format „cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda.

Putin a acceptat invitația în „Consiliul Păcii”

Între timp, Donald Trump a anunţat miercuri, la Davos, că preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat un concurent al ONU. „A fost invitat. A acceptat”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor, relatează AFP.

Cu toate acestea, Vladimir Putin anunţase cu câteva minute mai devreme că a ordonat Ministerului său de Externe să studieze această invitaţie, înainte de a putea răspunde.

„Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost transmise şi să consulte partenerii noştri strategici în această privinţă”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale. „Abia după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulţumindu-i totuşi lui Trump pentru această iniţiativă.

Vladimir Putin a declarat, de asemenea, că Rusia ar putea plăti miliardul de dolari cerut ca bilet de intrare pentru un loc permanent din „averea rusă îngheţată sub fosta administraţie americană” din cauza războiului din Ucraina. El a sugerat, de asemenea, că fondurile ruseşti rămase blocate în Statele Unite ar putea fi utilizate pentru „reconstrucţia teritoriilor afectate de ostilităţi, după încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina”.

Potrivit Casei Albe, „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump are ca obiectiv principal elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

„Esenţial este ca întregul proces să aibă un efect favorabil asupra soluţionării pe termen lung a conflictului israelo-palestinian, pe baza rezoluţiilor relevante ale Naţiunilor Unite”, a comentat liderul de la Kremlin.

„Este necesar ca nevoile şi dorinţele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare”, a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini „toate eforturile menite să consolideze stabilitatea internaţională”, potrivit News.ro.



