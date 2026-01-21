Horoscop 22 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Se apropie un eveniment mare pentru o zodie

Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. O să aflăm cum anume s-au petrecut niște lucruri și o să ne schimbăm părerile, pentru că datele problemelor sunt diferite.

 

Neti Sandu

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și e bine să facem cât mai multe lucruri bune.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să puteți rezolva câteva probleme din trecut și o să dați drumul proiectelor noi, ca să căpătați vizibilitate și să vă autopromovați. O să vă preocupe o nouă afacere și poate îi cooptați pe cei mai pricepuți ca să vă fie colaboratori și să dați lovitura în afaceri.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să vă lansați pe o nouă orbită profesională și să gestionați frumos întreg parcursul; o să fie și finanțare și totul o să meargă bine. E momentul să vă îngrijiți de sănătate, să faceți un control de rutină, iar dacă apare ceva, un set de analize de laborator.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – BERBEC

O să puteți legaliza niște acte, să vă consolidați un statut, poate încheiați niște cursuri, o specializare, și vă apucați de treabă. Poate vă mai consultați cu ai voștri ca să știți dacă apelați la un împrumut bancar pentru a vă lua o altă casă.

Citește și
Horoscop 23 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. E cineva care speră să vă recâștige dragostea
Horoscop 23 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. E cineva care speră să vă recâștige dragostea

Horoscop 22 ianuarie 2026 – TAUR

Se poate să luați niște bani din colaborări și să aveți cu ce să vă mișcați în zilele libere sau să îi trimiteți pe copii undeva, să se bucure de libertate. Se poate să vă faceți cunoscute niște calități și să afle lumea despre voi, extinzându-vă aria de influență.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – GEMENI

Se poate să primiți o invitație la un spectacol ori la o petrecere, la o plimbare de mâine încolo, și să mai rămâneți o zi-două pe acolo. Se poate să fiți preocupați de studii, să aveți de prezentat lucrări sau să mergeți la examene – sfera intelectuală este activată.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – RAC

Poate vin niște bani din urmă și o să vă gândiți la o investiție, că se apropie un eveniment important în viața voastră: poate vă căsătoriți sau o să aveți un copil. O confirmare că puteți susține un examen sau că puteți pleca într-o deplasare ca să rezolvați probleme de serviciu.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – LEU

Se poate să primiți o mână de ajutor din partea unor profesioniști și să dați drumul unui proiect care o să vă aducă succes cât de curând. O să vă puneți de acord cu șefii să vă implicați într-o activitate care vă poate aduce o promovare.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Munca voastră o să fie, în sfârșit, apreciată și o să vă luați și banii pentru care ați depus atâta efort, că șefii au ochi și pentru voi. Se poate să mai cheltuiți niște bani cu casa și să vă pregătiți pentru musafirii din weekend.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Lucrurile par să se așeze frumos și o să vă luați banii cuveniți, și de la serviciu, și din particular, și să începeți un proiect care să se dezvolte în ritmul lui. Se poate să apară și acel cineva de care aveți nevoie și să lăsați sentimentele să vorbească în locul vostru.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – SCORPION

O să vă străduiți să fiți mai economi, că or să tot fie cheltuieli și nu vreți să depășiți baremul pe care vi l-ați impus, ca să nu fie nevoie să vă împrumutați. O să vreți să puneți casa la punct, dar mai întâi faceți o evaluare a banilor din cont, ca să știți cât vă puteți permite.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Prietenii vin spre voi și o să puteți desfășura diferite activități de plăcere; poate vă duceți la o sală de sport ca să descărcați tensiunile. Se poate să aveți preocupări legate de școală și să alocați timpul necesar studiului, ca să treceți cu bine la următorul nivel.

Horoscop 22 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Apar vești bune, bani pe care, în sfârșit, o să îi primiți, și o să vă mai gândiți dacă sunteți dispuși să vă angajați într-un proiect nou. E posibil să primiți un surplus financiar și să plecați pe undeva în weekend, ca să vă mai și recreați.

Horoscop 23 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. E cineva care speră să vă recâștige dragostea
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. E cineva care speră să vă recâștige dragostea

Horoscop 23 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Recuperări. Au loc tot felul de schimbări care ne pot aduce lucruri pe care le așteptam cine știe de când și ne pot salva din anumite situații.

 

Horoscop 21 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care poate începe o nouă aventură profesională
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 21 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care poate începe o nouă aventură profesională

Horoscop 21 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să ne bucurăm că primim ok-ul pentru diverse lucruri și o să ne asigurăm că urmăm un traseu de succes.

 

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 ianuarie – 18 februarie 2026. Planetele aduc oportunități și schimbări
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 ianuarie – 18 februarie 2026. Planetele aduc oportunități și schimbări

Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 ianuarie – 18 februarie 2026, evidențiind principalele evenimente astrologice care pot influența deciziile și stările emoționale în această perioadă. 

