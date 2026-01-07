Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Mehedinţi şi Dolj. Avertismentul hidrologilor

inundatii galati
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundaţii valabilă pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele (judeţele Mehedinţi şi Dolj).

Avertizarea este valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 - 8 ianuarie, ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Apărare.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor din bazinul hidrografic Desnăţui, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, precizează INHGA.

Cod galben de inundaţii pe râuri din judeţul Bistriţa-Năsăud

INHGA a emis și o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până miercuri, la miezul nopţii, pe râuri din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 7 ianaurie, ora 11:20 - 7 ianuarie, ora 24:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi influenţei formaţiunilor de gheaţă care prin evoluţia lor pot produce creşteri artificiale de niveluri, scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin amonte S.H. Rodna şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Rodna, judeţul: Bistriţa-Năsăud.

Sursa: Agerpres

