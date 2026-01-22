„Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul statul român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii Iohannis Klaus-Werner şi Iohannis Carmen-Georgeta, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată”, este minuta emisă joi de Curtea de apel Alba Iulia.

Oficiali ai instanţei au subliniat că cererea de instituire a sechestrului asigurător a fost respinsă, decizia fiind definitivă.

Surse din cadrul instanţei au explicat că nu doar ANAF, în numele statului român, ci şi familia Iohannis a atacat cu apel sentinţa pronunţată de Tribunalul Sibiu de respingere a instituirii sechestrului asigurător, apelul incident formulat de soţii Iohannis având legătură cu unele dintre consideraţiile reţinute de Tribunalul Sibiu în soluţia pronunţată. Admiterea apelurilor, atât a apelului formulat de statul român, cât şi şi a celui formulat de soţii Iohannis, are, aşadar, legătură cu unele considerente care se regăsesc în decizia Tribunalului Sibiu.

Tribunalul Sibiu a respins în noiembrie solicitarea ANAF

Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţa, în luna noiembrie 2025, că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicita ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

”Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arăta într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit sursei citate, având în vedere că ”pârâţii au refuzat plata voluntară”, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi ”instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

Cererea de instituire a sechestrului a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu.

La începutul lunii octombrie a anului trecut, ANAF anunţa că a preluat, în condiţiile legii, o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. ”Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF.

Instituţia preciza că imobilul deţinut până în 2015 de fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Tribunalul Sibiu a admis marţi cererea Administraţiei Finanţelor Publice privid cealaltă jumătate a imobilului din centrul oraşului care a aparţinut soţilor Iohannis şi pentru care trebuie recuperaţi banii din chirii.

