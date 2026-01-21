Donald Trump, discurs exploziv la Forumul Mondial de la Davos: „Nu voi folosi forța pentru a cuceri Groenlanda”
Toate privirile au fost îndreptate, miercuri, spre Davos, unde președintele SUA, Donald Trump, a susținut un discurs exploziv, la scurt timp după ce și-a dublat oferta de achiziție a Groenlandei, afirmând că „nu există cale de întoarcere”.
Liderul de la Casa Albă a susținut o declarație de presă, care a fost transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro. Discursul integral al liderului american poate fi urmărit în CLIPUL VIDEO mai mai sus (în limba engleză, fără traducere în limba română - n.r.).
Preşedintele american Donald Trump a promis că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda.
"Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa", a spus Trump, referindu-se la ameninţarea sa de a anexa teritoriul autonom danez pe care doreşte să-l plaseze sub control american.
Dar el a susţinut în acelaşi timp că Statele Unite sunt singura "mare putere" care "este capabilă să apere Groenlanda" şi a acuzat Danemarca de "ingratitudine".
Donald Trump a declarat în timpul întâlnirii sale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Davos, că ar putea accepta un preț „rezonabil” pentru Groenlanda, adăugând însă că adevăratul preț „mare” care trebuie luat în considerare este securitatea internațională și națională a Statelor Unite. „Da, aș putea accepta asta”, a răspuns el la întrebarea unui reporter, fără a oferi însă detalii suplimentare. În același timp, președintele SUA nu a dorit să explice ce a vrut să spună când a afirmat că vor exista „consecințe” dacă Danemarca nu va fi de acord ca SUA să preia insula arctică. „Va trebui să vă dați seama singuri”, a răspuns el, informează Baha.
Donald Trump a clarificat miercuri că nu se are în vedere o intervenție militară în Groenlanda, indiferent de oferta sa de preluare.
„Vom vedea ce se va întâmpla. Armata nu este luată în considerare. Nu cred că va fi necesară”, a declarat liderul american reporterilor din Davos, înaintea întâlnirii cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi. În discursul său de astăzi, Trump a apărat planurile de achiziționare a teritoriului autonom danez, dar a subliniat că nu dorește să „folosească forța excesivă”.
Danemarca și-a exprimat ulterior îngrijorarea că oferta lui Trump pentru Groenlanda rămâne „intactă”, potrivit Baha.
Donald Trump a mai declarat în discursul său de la Davos că SUA „mențin întreaga lume pe linia de plutire”, acuzând din nou alte națiuni că profită de țara sa.
„Toată lumea a profitat de Statele Unite”, a repetat el. „Dar eu am fost corect”, a adăugat Trump, explicând că a decis în cele din urmă să reducă tariful pe care l-a impus Elveției, în ciuda negocierilor dure cu această țară, adăugând că nu a vrut „să rănească oamenii”.
„Nu vrem să-i distrugem”, a spus Trump, remarcând că ar fi putut impune o taxă de 70% asupra exporturilor elvețiene. „Elveția ar fi fost probabil distrusă... distrusă financiar, și nu vreau să fac asta”, notează agenția de știri Baha.
„Vrem o bucată de gheață pentru protecția mondială, iar ei [Danemarca] nu ne-o dau. Nu am cerut niciodată altceva”, spune Donald Trump. „Am fi putut păstra acea bucată de pământ, dar nu am făcut-o”, a completat președintele american.
Apoi s-a adresat direct Danemarcei și Europei. „Au de ales: puteți spune da, și noi vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, și noi vom ține minte”. Trump a reiterat apoi că „o Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”.
Donald Trump a revenit la discuția despre războiul din Ucraina și descrie conflictul ca fiind o „baie de sânge”.
„Asta vreau să opresc, nu ajută Statele Unite, dar sunt suflete, sunt tineri. Vreau să opresc acest lucru, este un război oribil”, spune el. El a spus că negociază cu Vladimir Putin, adăugând că președintele rus dorește să încheie un acord.
„Negociază cu președintele Zelenski și cred că el dorește să încheie un acord”, spune el. Trump a mai declarat la Forumul Economic Mondial că se va întâlni în cursul zilei cu președintele ucrainean, adăugând că „trebuie să oprească acest război”.
Președintele Trump a continuat să vorbească despre motivele pentru care consideră că SUA ar trebui să achiziționeze Groenlanda, spunându-le liderilor mondiali că Groenlanda are de ales.
„Puteți spune da, și vom fi foarte recunoscători, sau puteți spune nu, și vă vom ține minte”, a spus el, potrivit BBC.
„O Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”, a adaugat el.
Trump a respins sugestiile potrivit cărora preluarea Groenlandei ar fi un lovitură pentru NATO. El afirmă că SUA este tratată foarte nedrept de NATO, adăugând: „Dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb”.
„NATO nu ar exista dacă eu nu m-aș fi implicat”, a spus el.
„Ei nu apreciază ceea ce facem. Mă refer la NATO și la Europa”, a afirmat Trump.
În ceea ce privește NATO, Trump spune că „dăm atât de mult și primim atât de puțin în schimb”. Potrivit The Guardian, Trump a spus că SUA primește doar „moarte, perturbări și sume uriașe de bani (acordați) unor oameni care nu apreciază ceea ce facem” – referindu-se atât la NATO, cât și la Europa în general.
Trump l-a indicat apoi pe șeful NATO, Mark Rutte, aflat în public – care în această dimineață a apreciat presiunea exercitată de Trump pentru creșterea cheltuielilor militare ale membrilor NATO. Trump a spus, apoi, că nu va folosi forța pentru a obține Groenlanda. ”Nu am obține nimic dacă am folosi forța și violența excesivă, care ne-ar face de neoprit. (Dar) Nu voi folosi forța.”, a spus președintele SUA.
Trump a mai declarat că SUA „nu au obținut nimic de la NATO”, în afară de protejarea Europei împotriva Rusiei.
Donald Trump a declarat, potrivit BBC, că președinții americani au încercat să cumpere Groenlanda timp de aproape două secole. Președintele spune că nu există „niciun semn” al prezenței Danemarcei pe insulă și că Danemarca cheltuiește mai puțini bani decât a promis pentru Groenlanda. „Numai SUA pot proteja această masă uriașă de pământ, această bucată uriașă de gheață, o pot dezvolta și îmbunătăți”, afirmă el.
Acesta este motivul pentru care, spune el, caută „negocieri imediate” pentru a achiziționa țara. „Solicit negocieri imediate pentru achiziționarea Groenlandei”, a spus Trump.
Trump susține că Venezuela se va redresa economic datorită implicării SUA. „Acum 20 de ani era o țară minunată, iar acum are probleme, dar noi îi ajutăm. Venezuela va avea rezultate fantastice”, spune Trump.
El adaugă că noii lideri venezueleni au cooperat cu SUA „odată ce atacul s-a încheiat... și au spus: «Să facem o înțelegere»”. „Venezuela va câștiga mai mulți bani în următoarele șase luni decât a câștigat în ultimii 20 de ani”, promite el. „Toate marile companii petroliere vin cu noi, este uimitor. Este minunat să vezi asta, iar conducerea țării a fost foarte bună. Au fost foarte, foarte inteligenți”, adaugă el, potrivit Sky News.
Donald Trump critică democrații și ceea ce el descrie drept „administrația somnoroasă a lui Joe Biden”. „Multe alte guverne occidentale au urmat în mod foarte nechibzuit acest exemplu, întorcând spatele tuturor lucrurilor care fac națiunile bogate, puternice și puternice”, spune el.
„Rezultatul a fost un deficit bugetar și comercial record și un deficit suveran în creștere, determinat de cea mai mare val de migrație în masă din istoria omenirii. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”
Președintele SUA continuă să declare la Forumul Economic Mondial că „multe părți ale lumii noastre sunt distruse sub ochii noștri. Liderii nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă, iar cei care înțeleg nu fac nimic în acest sens”, adaugă el.
„Iubesc Europa și vreau să văd Europa prosperând, dar nu se îndreaptă în direcția corectă”, a adăugat președintele.
El a afirmat, de asemenea, că „a devenit o idee general acceptată la Washington și în capitalele europene” că economia poate crește doar prin „cheltuieli guvernamentale în continuă creștere, migrație în masă necontrolată și importuri străine nesfârșite”. El a concluzionat: „Rezultatul a fost un deficit bugetar și comercial record și un deficit suveran în creștere, determinat de cea mai mare val de migrație în masă din istoria omenirii”.
Miliardarii și oamenii de afaceri se numără printre cei care caută un loc ”bun” pentru discursul lui Trump la Davos.
Michael Dell, fondatorul companiei Dell Technologies, s-a strecurat prin mulțime pentru a ajunge în fața rândului din interiorul Congress Hall, notează Associated Press.
Marc Benioff, directorul Salesforce și membru al consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial, s-a strecurat printre jurnaliști pentru a intra în sală.
Jim Hagemann Snabe, fost co-CEO al SAP AG, precum și președintele SAP, Pekka Ala-Pietilä, și Hans Grundberg, trimisul special al ONU pentru Yemen, se aflau și ei printre cei care doreau să asculte discursul liderului american.
Întâlnirea bilaterală planificată pentru astăzi între președintele SUA și cancelarul german Friedrich Merz la Forumul Economic Mondial a fost anulată, din cauza întârzierii delegației americane, a declarat o sursă germană pentru Reuters, potrivit The Guardian.
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin și cu delegația ucraineană.
„Sunt optimist”, a declarat Witkoff pentru Associated Press cu privire la așteptările sale pentru întâlnirea cu Putin. „Sper că toate întâlnirile pe această temă vor decurge bine. Avem nevoie de pace.”
Trump s-a lăudat în timpul campaniei electorale din 2024 că va rezolva războiul Rusiei în Ucraina într-o singură zi. Aceste eforturi s-au dovedit până acum inutile, în ciuda faptului că Trump, Witkoff și alți înalți oficiali ai administrației s-au declarat optimiști că un acord de pace ar putea fi încheiat în curând.
Aurul a atins astăzi un nou record, depășind 4.800 de dolari pe uncie, în timp ce liderii și delegații reuniți la Davos așteaptă sosirea președintelui american Donald Trump, notează Euronews.
Astfel, prețul metalului prețios a crescut cu peste 2%, investitorii căutând un loc sigur în care să-și plaseze banii pe fondul noilor amenințări cu tarife vamale. Prețul argintului a crescut, între timp, cu 0,44%, ajungând la 95,055 dolari.
În ceea ce privește acțiunile, principalii indici europeni s-au aflat din nou pe minus miercuri, după două zile de pierderi.
CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,18% în jurul orei 11:30 CET, DAX din Germania a scăzut cu 0,68%, iar IBEX 35 din Spania a pierdut 0,53%. Indicele italian FTSE MIB a scăzut cu 0,68%, indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu mai puțin de 0,1%, iar indicele mai larg STOXX Europe 500 a scăzut cu 0,35%.
Înainte de deschiderea pieței din SUA, contractele futures S&P 500 au crescut cu 0,34%, contractele futures Dow Jones au crescut cu 0,13%, iar contractele futures Nasdaq au crescut cu 0,19%.
Europenii ar trebui să evite o "reacţie impulsivă de furie" şi să asculte argumentele preşedintelui american Donald Trump la Davos cu privire la o posibilă achiziţie a Groenlandei, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, relatează AFP şi Reuters.
"Le voi spune tuturor: inspiraţi adânc. Să nu aveţi acea reacţie impulsivă de furie pe care am văzut-o sau acea amărăciune", le-a declarat Bessent jurnaliştilor, cu câteva ore înainte de sosirea programată a lui Trump la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial din Elveţia.
"De ce nu se aşează şi nu aşteaptă să sosească preşedintele Trump, să-i asculte argumentele?", a întrebat el.
Bessent a considerat criticile aduse administraţiei americane marţi, la Davos, de către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi de către preşedintele francez Emmanuel Macron drept "incendiare".
"Preferăm respectul în locul bătăuşilor (...), statul de drept în locul brutalităţii", a declarat preşedintele francez, în timp ce şefa executivului european a afirmat că UE va fi "de neclintit" în faţa cerinţelor americane.
"Dacă asta e tot ce are de făcut preşedintele Macron cât timp bugetul francez este făcut praf, i-aş sugera să se concentreze pe alte lucruri pentru poporul francez", a spus Bessent.
"Le cerem aliaţilor noştri să înţeleagă că Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite", a reiterat secretarul Trezoreriei.
Privind în urmă, el a amintit că Danemarca a cedat Insulele Virgine Statelor Unite în 1917, argumentând că Copenhaga "a înţeles la vremea respectivă importanţa din punct de vedere al securităţii" acestei cesiuni, în mijlocul Primului Război Mondial.
Potrivit lui Bessent, Trump va ajunge la Davos "cu aproximativ trei ore întârziere" din cauza unei probleme cu primul avion care trebuia să-l ducă în Elveţia.
"Cred că preşedintele Trump va întârzia cu aproximativ trei ore", a declarat Bessent.
Statele Unite "se comportă foarte ciudat pentru un aliat", a afirmat miercuri preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, făcând apel la "unitate şi hotărâre" în cadrul Uniunii Europene (UE) în faţa preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP, potrivit Agerpres.
"Se comportă foarte ciudat pentru un aliat", a răspuns Lagarde la postul de radio francez RTL, întrebată de la Davos, în Elveţia, dacă Statele Unite sunt un aliat sau un adversar al UE.
"Când suntem aliaţi în Tratatul Atlanticului de Nord, când suntem aliaţi de decenii şi fiecare joacă un rol în istoria celuilalt, a ameninţa cu preluarea unui teritoriu care în mod clar nu este de vânzare, cum e Groenlanda, şi a vehicula tarife vamale şi diverse alte restricţii asupra comerţului internaţional nu reprezintă dovada unui comportament de aliat", a explicat ea.
Lagarde a indicat că va acorda o atenţie deosebită discursului de la Davos al preşedintelui american, programat pentru miercuri.
"Nu mă voi întâlni personal cu el. Programul meu pentru ziua respectivă nu este complet finalizat, dar nu cred că o voi face. Totuşi, mă voi duce să-l ascult pentru că modul în care se va exprima şi ceea ce spune va fi interesant", a declarat ea.
"Odată ce preşedintele Trump îşi va redefini poziţia în această după-amiază la Davos, acest lucru le va permite europenilor să stabilească ce vor face împreună. Pentru mine, ceea ce pare fundamental sunt unitatea şi determinarea", a declarat preşedinta BCE.
"Nu sunt îngrijorată, dar sunt în alertă şi foarte atentă la modul în care liderii - care au această prerogativă, nu eu - vor ieşi din această situaţie, fie într-un mod pozitiv, fie într-un climat de ostilitate şi adversitate", a adăugat ea.
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Freredirksen, și omologul său din Groenlanda, Jens-Frederik Nielsen, iau în serios amenințarea lui Trump, ambii afirmând marți, potrivit Euronews, că „nu pot exclude” o intervenție militară a SUA.
Europa încearcă să-și strângă rândurile, iar cei care au luat deja cuvântul la Davos au declarat că Uniunea Europeană este pregătită să răspundă și să facă față schimbărilor geopolitice.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis, de exemplu, că răspunsul UE în cazul în care Trump va da curs amenințării sale cu tarifele vamale va fi „neclintit”, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la „a nu fi timizi” sau divizați și a nu „accepta pasiv legea celui mai puternic”.
Preşedintele american Donald Trump a zburat, astăzi, pentru a doua oară spre Forumul Economic Mondial de la Davos, după ce primul avion a trebuit să se întoarcă din cauza unei probleme tehnice, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Trump a decolat de la baza aeriană Andrews, lângă Washington, la bordul unei a doua aeronave, după ce avionul Air Force One, care îl transporta iniţial, a fost forţat să aterizeze după aproximativ 90 de minute de zbor din cauza unei "probleme electrice minore", conform Casei Albe.
A doua decolare a avut loc la scurt timp după miezul nopţii (05:00 GMT), cu aproximativ două ore şi jumătate întârziere.
El este aşteptat miercuri la Davos pentru o întâlnire faţă în faţă cu liderii europeni, în contextul în care dorinţa sa de a anexa Groenlanda ameninţă să distrugă alianţa transatlantică.