O poveste de dragoste terminată cu denunțuri penale. Așa s-ar traduce, pe scurt, această investigație, care a ajuns la Direcția Națională Anticorupție, după ce a pornit de la un parchet de judecătorie.

Acolo, cei doi, tată și fiu, unul deja trecut în rezervă de la Ministerul Apărării Naționale, celălalt militar activ, au făcut denunțuri împotriva femeii în vârstă de 53 de ani o fostă contabilă a Ministerului Afacerilor Externe, spunându-le anchetatorilor că, vreme îndelungată, nu mai puțin de 16 ani, ea i-ar fi adăugat pe ștatele de plată ale Ministerelor Afacerilor Externe, alături de nume ale unor angajați MAE, alături de numele unor diplomați și, lună de lună, îi plăteau ca cum i-ar fi lucrat în diplomația românească. Iată însă că între cei doi povestea de iubire s-a sfârșit și a ajuns să fie investigat de procurori anticorupție. Cei care au descoperit după ce au făcut inclusiv analize financiar-contabile, că la mijloc ar fi vorba despre o fraudă de proporție.

Femeia a dispărut o scurtă perioadă

Este o estimare, cel puțin până în acest moment, că Ministerul Afacerilor Externe ar fi pierdut prin aceste plăți făcute către cei doi, dar și către ea, milioane de lei. Acum s-a ajuns la faza în care femeii și celor doi bărbați li se cer explicații. Așa că, de dimineață, înarmați cu autorizații de percheziții emise de judecător, anchetatorii de la DNA au descins în locuințele celor trei, le-au căutat eventuale urme de probe și apoi, cu mandate de aducere. I-au adus aici, la Direcția Națională Anticorupție, unde la această oră au loc audierile, unde se cer explicații în legătură cu această situație fără precedent, care a pus Ministerul Afacerilor Externe într-o lumină deosebit de proastă. De altfel, e de menționat faptul că și MAI a făcut denunț penal împotriva femeii, fostei angajate, care după declanșarea scandalului a demisionat din funcție și nu a mai vrut să stea de vorbă cu nimeni, dispărând la un moment dat fără urmă.

Anchetatorii de la DNA au găsit-o, iar acum îi cer explicații înainte să decidă ce vor face cu ea dacă o vor reține sau nu, dacă v-ar plasa sau nu sub control judiciar. Este foarte posibil ca astfel de măsuri preventive să fie luate împotriva celor doi. Cert este că, în această anchetă, procurorii DNA vorbesc despre acuzații de abuz în serviciu, fals și uz de fals.

