O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO

Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundaţii în mai multe oraşe mari, în urma unei rare furtuni în această ţară deşertică, relatează AFP.

Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de la Dubai, iar perturbări au fost semnalate în emiratul vecin Sharjah, în urma unei furtuni care i-a trezit în timpul nopţii pe locuitorii acestei ţări de la Golful Persic cu fulgere şi tunete asurzitoare.

Vineri, una dintre străzile principale din Sharjah era complet inundată şi era traversată de către persoane desculţe, cu pantalonii suflecaţi. Un pic mai departe, o bicicletă se afla în apă până aproape peste roţi.

Landed in DWC last night before this carnage started. Dilli and mumbai cribbing about flooding after a couple of hrs of rain is normal, but Dubai the supposed super infrastructure city forgot to build drains ????. #DubaiRains pic.twitter.com/v1oueLJWw8 — Capt_Ck (@Capt_Ck) December 19, 2025

Inundaţii şi zboruri anulate după furtuna violentă

Aceste scene au trezit amintiri din aprilie 2024, când precipitaţii-record au cauzat inundaţii majore şi au antrenat anularea a peste 2.000 de zboruri pe aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai frecventate din lume.

Flooding in Dubai, UAE early this morning. pic.twitter.com/P1ctovuz88 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 19, 2025

Potrivit site-ului Dubai Airports, zeci de zboruri apăreau ca având întârzieri, iar unele erau anulate, o situaţie confirmată de către un purtător de cuvânt al aeroportului, care a evocat „condiţii meteorologice defavorabile”.

Autorităţile au mobilizat echipaje pentru evacuarea apei

Odată cu apropierea furtunii, joi, Poliţia din Dubai le-a cerut locuitorilor să rămână acasă şi să plece numai în cazuri de „necesitate absolută”.

Vineri, vehicule de pompare a apei au fost desfăşurate în întregul oraş pentru a debloca drumurile.

Centrul Naţional de Meteorologie (NCM) a avertizat cu privire la precipitaţii în întreaga ţară, joi şi vineri, inclusiv la Dubai şi în capitala Abu Dhabi.

Nouă persoane au murit anul trecut, în timpul unor ploi diluviene, iar oraşul Dubai a fost paralizat timp de mai multe zile.

