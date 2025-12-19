O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO

Stiri externe
19-12-2025 | 15:47
furtuna dubai
Getty

Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundaţii în mai multe oraşe mari, în urma unei rare furtuni în această ţară deşertică, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Compania aeriană Emirates a anulat 13 zboruri de la Dubai, iar perturbări au fost semnalate în emiratul vecin Sharjah, în urma unei furtuni care i-a trezit în timpul nopţii pe locuitorii acestei ţări de la Golful Persic cu fulgere şi tunete asurzitoare.

Vineri, una dintre străzile principale din Sharjah era complet inundată şi era traversată de către persoane desculţe, cu pantalonii suflecaţi. Un pic mai departe, o bicicletă se afla în apă până aproape peste roţi.

Inundaţii şi zboruri anulate după furtuna violentă

Aceste scene au trezit amintiri din aprilie 2024, când precipitaţii-record au cauzat inundaţii majore şi au antrenat anularea a peste 2.000 de zboruri pe aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai frecventate din lume.

Citește și
targuri de craciun, mancare
Trendurile dulci din online ajung la târgurile de Crăciun. Bubble Waffle Dubai și Crumble atrag vizitatorii curioși

Potrivit site-ului Dubai Airports, zeci de zboruri apăreau ca având întârzieri, iar unele erau anulate, o situaţie confirmată de către un purtător de cuvânt al aeroportului, care a evocat „condiţii meteorologice defavorabile”.

Autorităţile au mobilizat echipaje pentru evacuarea apei

Odată cu apropierea furtunii, joi, Poliţia din Dubai le-a cerut locuitorilor să rămână acasă şi să plece numai în cazuri de „necesitate absolută”.

Vineri, vehicule de pompare a apei au fost desfăşurate în întregul oraş pentru a debloca drumurile.

Centrul Naţional de Meteorologie (NCM) a avertizat cu privire la precipitaţii în întreaga ţară, joi şi vineri, inclusiv la Dubai şi în capitala Abu Dhabi.

Nouă persoane au murit anul trecut, în timpul unor ploi diluviene, iar oraşul Dubai a fost paralizat timp de mai multe zile.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: News.ro

Etichete: inundatii, furtuna, dubai,

Dată publicare: 19-12-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen
Stiri actuale
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află luni dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită.

Trendurile dulci din online ajung la târgurile de Crăciun. Bubble Waffle Dubai și Crumble atrag vizitatorii curioși
Stiri actuale
Trendurile dulci din online ajung la târgurile de Crăciun. Bubble Waffle Dubai și Crumble atrag vizitatorii curioși

Gustul sărbătorilor de iarnă este unul nou în acest an la târgurile de Crăciun din țară. Pe lângă tradiționalul ciolan cu fasole și turtă dulce au apărut preparate inspirate din trendurile de pe rețelele sociale.

Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani
Stiri Diverse
Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani

Pe 2 octombrie, Roman Novak, miliardar în criptomonede, și soția sa, Anna, au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o enclavă montană din Dubai, asociată cu luxul. Ei nu au mai fost văzuți în viață.

Recomandări
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni
Stiri Politice
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit unui document publicat, vineri, de Guvernul României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”
Stiri Politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă PNL acuză încălcarea protocolului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.   

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”
Stiri externe
Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări și răspunsuri, de sfârșit de an, în carea trecut în revistă rezultatele înregistrate în 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Decembrie 2025

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28