Datoria guvernamentală urcă în UE. România bifează cea mai abruptă creștere anuală - Eurostat

Ponderea în PIB a datoriei guvernamentale a crescut în trimestrul al treilea atât în zona euro, până la 88,5%, de la un nivel de 88,2% la finele celui de-al doilea trimestru, cât și în UE, până la 82,1%, de la 81,9%, arată Eurostat.

Adrian Popovici

La finele celui de-al treilea trimestru din 2025, cele mai mari ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale se înregistrau în Grecia (149,7%), Italia (137,8%), Franța (117,7%), Belgia (107,1%) și Spania (103,2%). La polul opus cele mai mici ponderi se înregistrau în Estonia (22,9%), Luxemburg (27,9%), Bulgaria (28,4%) și Danemarca (29,7%). România era undeva la mijloc cu o pondere în PIB a datoriei guvernamentale de 58,9%.

Comparativ cu situația din al doilea trimestru din 2025, 11 state membre (inclusiv România) au înregistrat o creștere a ponderii în PIB a datoriei guvernamentale la finele celui de-al treilea trimestru 2025. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Luxemburg (2,6 puncte procentuale), Bulgaria (2,1 puncte procentuale), Franța (1,8 puncte procentuale), Lituania și România (ambele cu o creștere de 1,6 puncte procentuale).

Comparativ cu situația din trimestrul al treilea din 2024, 16 state membre au înregistrat o creștere a ponderii în PIB a datoriei guvernamentale la finele celui de-al treilea trimestru 2025, însă cea mai mare creștere a fost înregistrată în România (5,5 puncte procentuale).

Eurostat a publicat joi și datele referitoare la deficitul guvernamental ajustat sezonier în trimestrul al treilea 2025. Astfel, deficitul a crescut atât în zona euro, de la 2,8% din PIB în trimestrul al doilea, până la 3,2% în trimestrul al treilea, cât și în UE, de la 2,9% până la 3,2%.

În schimb, România se numără printre țările membre unde deficitul guvernamental a scăzut de la un trimestru la altul, de la 8,4% din PIB în trimestrul al doilea, până la 7,3% din PIB în trimestrul al treilea, un declin de 1,1 puncte procentuale. În rândul statelor membre UE, singurele țări cu un declin mai important al deficitului au fost: Polonia (declin de 2,6 puncte procentuale), Bulgaria (2,2 puncte procentuale) și Lituania (1,2 puncte procentuale). 

Sursa: Agerpres

