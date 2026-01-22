Volodimir Zelenski, la Forumul Davos: ”Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde?”

Deși, inițial, unele agenții de presă, precum EFE, au anunțat că Volodimir Zelenski rămâne în Ucraina pentru a gestiona criza energetică, joi, 22 ianuarie, s-a aflat că liderul ucrainean a decis să meargă în Davos, pentru a discuta cu Donald Trump.
După o discuție de aproximativ o oră între cei doi lideri, Volodimir Zelenski a ținut un discurs, care a fost transmis LIVE pe www.stirileprotv.ro.
Aflat, de miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele american Donald Trump a declarat că ”Zelenski şi Putin sunt 'proşti' dacă nu încheie un acord” de pace în Ucraina.
Între timp, liderii celor 27 de state membre ale UE se vor reuni la Bruxelles pentru o reuniune informală de urgență, provocată de decizia președintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni de a amenința cu tarife vamale opt țări care refuză să-i susțină oferta de achiziționare a Groenlandei.
În discursul său, preşedintele ucrainean Zelenski a criticat răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi a cerut o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian, potrivit News.ro.
El a spus că fiecare an aduce noi provocări pentru Europa, ceea ce distrage atenţia de la alte probleme. „Toată lumea şi-a îndreptat atenţia către Groenlanda şi este clar că majoritatea liderilor pur şi simplu nu ştiu ce să facă în această privinţă. Se pare că toată lumea aşteaptă ca America să se calmeze în legătură cu acest subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va trece? Ce se va întâmpla atunci?”, s-a întrebat liderul ucrainean.
Zelenski a spus că trimiterea a 40 de soldaţi în Groenlanda nu transmite un semnal puternic Rusiei lui Putin sau Chinei lui Xi – şi nici măcar Danemarcei, aliatul apropiat din Europa.
„Fie declaraţi că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia şi China şi înfiinţaţi aceste baze, fie riscaţi să nu fiţi luaţi în serios, deoarece 40 de soldaţi nu vor proteja nimic”, a arătat liderul ucrainean.
El a menţionat că Ucraina poate ajuta cu experienţa sa, deoarece ştie cum să „scufunde (nave) în apropierea Groenlandei, la fel cum face în apropierea Crimeei”.
Zelenski a criticat deschis Europa pentru că nu face suficient în Belarus, permiţând Moscovei să-şi extindă sfera de influenţă şi să staţioneze rachete ruseşti acolo. El a rezumat, în mod ironic, răspunsul european ca fiind: „Poate că într-o zi cineva va face ceva”.
Aşa cum face cu fiecare ocazie, Zelenski a solicitat şi mai multe sancţiuni împotriva Rusiei, avertizând: „Dacă Europa nu este percepută ca o forţă globală, dacă acţiunile sale nu îi sperie pe actorii răi, atunci Europa va reacţiona mereu, încercând să ţină pasul cu noile pericole şi atacuri”.
Zelenski s-a referit şi la apărarea Europei şi a spus că are nevoie de „forţe armate unite care să poată apăra cu adevărat Europa astăzi”.
LIVE UPDATE. Cronologia evenimentelor de astăzi, 22 ianuarie, de la Forumul Mondial Economic din Davos, Elveția:
ora 16.15 Principalele declarații ale președintelui Volodimir Zelenski:
- Zelenski a început prin a spune că „toată lumea își amintește marele film american Groundhog Day”. ”Dar nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni, luni și, bineînțeles, ani întregi. Și totuși exact așa trăim acum”. El afirmă, potrivit The Guardian, că acum un an a afirmat că „Europa trebuie să știe cum să se apere”, dar „a trecut un an și nimic nu s-a schimbat”.
- Zelenski afirmă că fiecare an aduce noi provocări pentru Europa, distrăgând atenția de la alte probleme: „Toată lumea și-a îndreptat atenția spre Groenlanda și este clar că majoritatea liderilor pur și simplu nu știu ce să facă în această privință. Și se pare că toată lumea așteaptă ca America să se calmeze în privința acestui subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va trece? Ce se va întâmpla atunci?”
- Zelenski menționează pe scurt și Iranul, spunând că „s-a vorbit mult despre protestele din Iran, dar acestea s-au înecat în sânge”, deoarece „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian”, toată lumea fiind distrasă de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. „Până când politicienii s-au întors la muncă și au început să-și formeze o poziție, ayatollahul ucisese deja mii de oameni. Și ce va deveni Iranul după acest masacru? Dacă regimul supraviețuiește, va trimite un semnal clar tuturor agresorilor: ucideți suficienți oameni și veți rămâne la putere”.
- El scoate în evidență incapacitatea UE de a rămâne concentrată și eficientă în contrast cu operațiunea lui Trump în Venezuela, spunând că, în ciuda tuturor opiniilor diferite despre aceasta, Maduro este judecat la New York, „iar Putin nu”. „Și acesta este al patrulea an al celui mai mare război din Europa de la al doilea război mondial. Iar omul care l-a început nu numai că este liber, dar încă luptă pentru banii săi înghețați în Europa”.
- Zelenski afirmă că Putin are chiar „un oarecare succes”, deoarece pare să reușească să decidă „cum ar trebui utilizate activele rusești înghețate”, referindu-se la incapacitatea UE de luna trecută de a continua confiscarea activelor rusești. El spune, de asemenea, că s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește înființarea unui tribunal special pentru crimele rusești din Ucraina.
- Într-un pasaj deosebit de dur, el spune: „Au avut loc multe întâlniri, dar Europa nu a ajuns încă nici măcar la punctul de a avea un sediu pentru tribunal, cu personal și activitate efectivă în interior. Ce lipsește este timpul sau voința politică; prea des în Europa, altceva este întotdeauna mai urgent decât justiția.”
- Zelenski continuă: „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi, măsuri care vor defini ce fel de viitor vom avea.” El subliniază apoi succesul SUA în oprirea petrolierelor, contrastând acest lucru cu „transportul neîntrerupt al petrolului rusesc de-a lungul coastelor europene”.
- Zelenski se referă apoi la apărarea Europei și afirmă că acest continent are nevoie de „forțe armate unite care să poată apăra cu adevărat Europa în prezent”. El spune că „Europa se bazează doar pe convingerea că, în cazul unui pericol, NATO va interveni. Dar nimeni nu a văzut alianța în acțiune”.
- „Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde? În acest moment, NATO există datorită convingerii că Statele Unite vor acționa, că nu vor rămâne deoparte și vor ajuta. Dar dacă nu o vor face?”
- El spune că unii lideri europeni „speră că problema va dispărea”, iar alții încep să acționeze, dar numai datorită SUA își intensifică efectiv măsurile de apărare și securitate.
- Zelenski afirmă apoi că trimiterea a 40 de soldați în Groenlanda nu transmite un semnal puternic Rusiei lui Putin sau Chinei lui Xi – și nici măcar Danemarcei, aliatul apropiat al Europei. „Fie declarați că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia și China și înființați aceste baze, fie riscați să nu fiți luați în serios, deoarece 40 de soldați nu vor proteja nimic”.
- El spune că Ucraina poate ajuta cu expertiza sa, deoarece știe cum să „scufunde [nave] în apropierea Groenlandei, la fel cum [noi] facem în apropierea Crimeei”. Apoi critică în mod direct Europa pentru că nu face suficient în Belarus, permițând Moscovei să-și extindă sfera de influență și să staționeze rachete rusești acolo.
- Zelenski rezumă în mod ironic răspunsul european, că „poate că într-o zi cineva va face ceva”. Apoi solicită mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând: „Dacă Europa nu este percepută ca o forță globală, dacă acțiunile sale nu îi sperie pe cei răi, atunci Europa va reacționa mereu, încercând să țină pasul cu noile pericole și atacuri”.
- Președintele Ucrainei continuă: „Cu toții vedem că forțele care încearcă să distrugă Europa... Acestea acționează liber, chiar și în interiorul Europei. Fiecare Viktor care trăiește din banii europeni în timp ce încearcă să vândă interesele europene merită o palmă peste cap, iar dacă se simte confortabil la Moscova, asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm capitalele europene să devină mici Moscove.”
- Zelenski avertizează apoi că Rusia „încearcă să înghețe ucrainenii acum” la -20 de grade și spune că, în ciuda sancțiunilor, continuă să primească sprijin din partea partenerilor din Europa, deoarece găsește modalități de a ocoli sancțiunile. „Europa nu spune aproape nimic. America nu spune nimic, iar Putin fabrică rachete.”
- El solicită tot sprijinul pentru Ucraina, dar se întreabă: „Nu ar fi mai ieftin și mai ușor să se deconecteze Rusia de componentele de care are nevoie pentru producția de rachete sau chiar să se distrugă fabricile care le produc?”
- Zelenski menționează apoi întâlnirea sa cu președintele american Trump și spune că „documentele menite să pună capăt acestui război sunt aproape gata” și că Ucraina „lucrează cu deplină onestitate” pentru a pune capăt conflictului. El spune că „Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război” și repetă apelul său de a crește presiunea asupra Moscovei.
- El spune că întâlnirile sale cu Trump și cu europenii s-au concentrat pe protejarea spațiului aerian al Ucrainei. Apoi revine la îndemnul său către Europa, spunând: „Ordinea mondială provine din acțiune, iar noi avem nevoie doar de curajul de a acționa fără ezitare. Acum, nu mai există un mâine. Să punem capăt acestei zile a marmotei.”
- În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Zelenski afirmă că a avut o întâlnire „bună” cu Trump și că speră ca cei doi să se îndrepte spre pace. El menționează însă că „ultimul pas” este întotdeauna „foarte dificil”. „În timpul oricărui dialog cu orice președinte, trebuie să apăr interesele țării mele. De aceea, dialogul nu este poate simplu, dar astăzi a fost. A fost pozitiv”, spune el, dar refuză să răspundă la alte întrebări pe această temă, spunând „ajunge”, iar publicul râde.
ora 15.40 Întâlnirea dintre Trump și Zelenski s-a încheiat după aproximativ o oră
Întâlnirea dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele Donald Trump s-a încheiat, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serghei Nichiforov, potrivit AP.
Întâlnirea dintre cei doi lideri la Davos a durat aproximativ o oră. „La final, au avut o scurtă conversație între patru ochi”, a adăugat Nichiforov.
Consilierul media al lui Zelenski, Dmitro Litvin, a declarat: „Nu am cronometrat durata întâlnirii, dar a fost una bună”.
ora 12.45 Regele și prim-ministrul Belgiei au avut discuții secrete cu Trump, miercuri seară
Regele Philippe al Belgiei și prim-ministrul Bart De Wever s-au întâlnit cu Donald Trump la Davos miercuri seara, potrivit Euronews.
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost de asemenea prezent la întâlnire, potrivit biroului lui De Wever. Ambele părți au convenit să nu dezvăluie detalii despre conversație.
„Nici noi nu vom afla nimic despre asta. La cererea Statelor Unite, conversația va rămâne confidențială”, a declarat jurnalistul Michaël Van Droogenbroeck pentru Het Journaal.
ora 12:00 - Volodimir Zelenski şi Donald Trump se întâlnesc la Davos la 14:00, ora României
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la ora 12:00 GMT, a anunţat preşedinţia ucraineană, citată de AFP, la câteva zile după ce liderul ucrainean afirmase că nu intenţionează să facă deplasarea în Elveţia.
"Preşedintele Ucrainei a sosit în Elveţia pentru a participa la Forumul Economic Mondial şi pentru a se întâlni cu preşedintele (american Donald) Trump", a declarat purtătorul său de cuvânt, Serghii Nikiforov.
Potrivit acestuia, Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ora locală 13:00 (12:00 GMT), ulterior, la ora locală 14:30 (13:30 GMT), el va susţine un discurs în cadrul forumului internaţional.
La începutul acestei săptămâni, Volodimir Zelenski condiţionase deplasarea sa la Davos de garanţia unor rezultate concrete pentru ţara sa. Miercuri, preşedintele ucrainean explicase necesitatea de a rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei în ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei, potrivit EFE.
ora 11.00 Putin va plăti 1 miliard de dolari pentru a se alătura „Consiliului Păcii” lui Trump
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să contribuie cu 1 miliard de dolari la „Consiliul Păcii” propus de fostul președinte american Donald Trump, ceea ce ar face din Rusia un membru permanent.
El a adăugat că fondurile ar putea proveni din activele rusești înghețate de Statele Unite sub administrația anterioară.
Putin a spus că activele înghețate rămase în SUA ar putea fi utilizate pentru a ajuta la reconstrucția zonelor afectate de luptele care au urmat acordului de pace dintre Rusia și Ucraina, menționând că discuțiile pe această temă sunt în curs cu administrația SUA.
ora 10.30 Zelenski se va alătura liderilor mondiali la Davos
Cei doi lideri, Volodimir Zelenski și Donald Trump, urmează să se întâlnească în Alpi, în marja Forumului Economic Mondial (WEF), înaintea vizitelor planificate la Moscova ale emisarilor Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, care urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin.
Ambele discuții se vor concentra pe planul de pace propus de președintele Trump pentru Ucraina, notează Euronews.
