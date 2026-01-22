Volodimir Zelenski, la Forumul Davos: ”Dacă Putin decide să cucerească Lituania sau să atace Polonia, cine va răspunde?”

După o discuție de aproximativ o oră între cei doi lideri, Volodimir Zelenski a ținut un discurs, care a fost transmis LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Aflat, de miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele american Donald Trump a declarat că ”Zelenski şi Putin sunt 'proşti' dacă nu încheie un acord” de pace în Ucraina.



Între timp, liderii celor 27 de state membre ale UE se vor reuni la Bruxelles pentru o reuniune informală de urgență, provocată de decizia președintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni de a amenința cu tarife vamale opt țări care refuză să-i susțină oferta de achiziționare a Groenlandei.

În discursul său, preşedintele ucrainean Zelenski a criticat răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi a cerut o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

El a spus că fiecare an aduce noi provocări pentru Europa, ceea ce distrage atenţia de la alte probleme. „Toată lumea şi-a îndreptat atenţia către Groenlanda şi este clar că majoritatea liderilor pur şi simplu nu ştiu ce să facă în această privinţă. Se pare că toată lumea aşteaptă ca America să se calmeze în legătură cu acest subiect, sperând că va trece. Dar dacă nu va trece? Ce se va întâmpla atunci?”, s-a întrebat liderul ucrainean.

Zelenski a spus că trimiterea a 40 de soldaţi în Groenlanda nu transmite un semnal puternic Rusiei lui Putin sau Chinei lui Xi – şi nici măcar Danemarcei, aliatul apropiat din Europa.

„Fie declaraţi că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia şi China şi înfiinţaţi aceste baze, fie riscaţi să nu fiţi luaţi în serios, deoarece 40 de soldaţi nu vor proteja nimic”, a arătat liderul ucrainean.

El a menţionat că Ucraina poate ajuta cu experienţa sa, deoarece ştie cum să „scufunde (nave) în apropierea Groenlandei, la fel cum face în apropierea Crimeei”.

Zelenski a criticat deschis Europa pentru că nu face suficient în Belarus, permiţând Moscovei să-şi extindă sfera de influenţă şi să staţioneze rachete ruseşti acolo. El a rezumat, în mod ironic, răspunsul european ca fiind: „Poate că într-o zi cineva va face ceva”.

Aşa cum face cu fiecare ocazie, Zelenski a solicitat şi mai multe sancţiuni împotriva Rusiei, avertizând: „Dacă Europa nu este percepută ca o forţă globală, dacă acţiunile sale nu îi sperie pe actorii răi, atunci Europa va reacţiona mereu, încercând să ţină pasul cu noile pericole şi atacuri”.

Zelenski s-a referit şi la apărarea Europei şi a spus că are nevoie de „forţe armate unite care să poată apăra cu adevărat Europa astăzi”.

