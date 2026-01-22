Trump a inaugurat consiliul în cadrul unui discurs și al unei ceremonii de semnare la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, potrivit Fox News.

„Odată ce acest consiliu va fi complet format, vom putea face practic tot ce ne dorim. Și vom face acest lucru în colaborare cu Națiunile Unite”, a transmis Trump într-un comunicat de presă.

„Nu este vorba doar de Statele Unite, ci de întreaga lume”, a adăugat el. „Cred că putem extinde acest lucru și la alte domenii, pe măsură ce vom avea succes în Gaza.”



Trump a remarcat că majoritatea celor 59 de lideri care au semnat acordul sunt „foarte populari”, în timp ce alții ... „nu sunt atât de populari”. „Așa stau lucrurile”, a spus el.



Absent de la reuniune a fost președintele rus Vladimir Putin, care a declarat că Moscova discută această aderare cu „partenerii strategici” ai Rusiei.



Marea Britanie nu s-a alăturat încă consiliului, deoarece tratatul juridic „ridică probleme mult mai ample”, a declarat ministrul de externe al țării. „De asemenea, ne îngrijorează faptul că președintele Putin face parte dintr-un organism care discută despre pace, în condițiile în care nu am văzut încă niciun semn din partea lui Putin că se va angaja în favoarea păcii în Ucraina”, a declarat ministrul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, pentru BBC.



Norvegia și Suedia au indicat de asemenea că nici ele nu vor participa, după ce și Franța a refuzat să devină membru. Oficialii francezi au subliniat că, deși susțin planul de pace pentru Gaza, sunt îngrijorați că acest consiliu ar putea încerca să înlocuiască ONU ca principală instanță pentru soluționarea conflictelor.



Președintele SUA s-a arătat însă mai conciliant în discursul său de la Davos, asigurând participanții că „vom acționa în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite”.

Canada și China nu au aderat la consiliu.

Flancat de liderii țărilor membre fondatoare ale consiliului — printre care se află președintele argentinian Javier Milei și premierul ungar Viktor Orbán — Trump a lăudat, de asemenea, activitatea administrației sale, care „a pus capăt opt războaie”, și a adăugat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului total al Rusiei în Ucraina, potrivit Euronews.

Trump a descris anterior acest organism nou înființat ca fiind potențial „cel mai prestigios consiliu creat vreodată”.



Proiectul a luat naștere din planul său în 20 de puncte pentru încetarea focului în Gaza, aprobat de Consiliul de Securitate al ONU, dar s-a extins mult dincolo de mandatul inițial.



Aproximativ 35 de țări s-au angajat să adere, în timp ce 60 au primit invitații, potrivit oficialilor administrației Trump. Președintele a sugerat că consiliul ar putea prelua în cele din urmă funcțiile ONU sau ar putea face ca organismul mondial să devină obsolet.

Pe de altă parte, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România ar trebui să accepte invitația din partea lui Donald Trump de a se alătura Consiliului Păcii, chiar dacă va trebui să plătească un miliard de dolari. Ţările candidate la un loc permanent în ”Consiliul Păcii” propus de către preşedintele american Donald Trump este necesar să achite un bilet de intrare în valoare de un miliard de dolari, scriu presa americană şi cotidianul online Times of Israel. Printre statele care au primit o astfel de invitație se numără și România.



„Avem o mulțime de oameni minunați care doresc să se alăture”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri de miercuri cu președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sisi, a cărui țară și-a confirmat aderarea.



Unii lideri au solicitat aprobarea parlamentului înainte de a se angaja, în timp ce țările neinvitate au cerut să fie incluse, potrivit lui Trump.

