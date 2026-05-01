Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților. Noi detalii dezvăluite de procurorii americani

În imaginile de la camerele de supraveghere, prezentate de procurori în instanță, se vede cum - în doar 4 secunde - suspectul intră pe ușa hotelului și trece în fugă pe la punctul de control. Un agent de securitate pare să deschidă focul în direcția atacatorului care fugea.

Clipul nu surprinde momentul în care, potrivit anchetatorilor, presupusul atacator a fost imobilizat la hotelul Hilton din Washington, acum o săptămână.

Înaintea asaltului s-a fotografiat. Avea asupra sa un pistol semi-automat, o pușcă și trei cuțite în timp ce alerga în foaierul hotelului. Nu a ajuns la sala de festivități, unde avea loc gala de presă, aflată la subsol.

Profilul suspectului

Cole Tomas Allen, de 31 de ani, este acuzat de tentativă de asasinare a președintelui Trump. Până acum nu a pledat, nici vinovat, nici nevinovat, la acuzațiile care i se aduc.