Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților. Noi detalii dezvăluite de procurorii americani

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!
În imaginile de la camerele de supraveghere, prezentate de procurori în instanță, se vede cum - în doar 4 secunde - suspectul intră pe ușa hotelului și trece în fugă pe la punctul de control. Un agent de securitate pare să deschidă focul în direcția atacatorului care fugea.
Clipul nu surprinde momentul în care, potrivit anchetatorilor, presupusul atacator a fost imobilizat la hotelul Hilton din Washington, acum o săptămână.
Înaintea asaltului s-a fotografiat. Avea asupra sa un pistol semi-automat, o pușcă și trei cuțite în timp ce alerga în foaierul hotelului. Nu a ajuns la sala de festivități, unde avea loc gala de presă, aflată la subsol.
Profilul suspectului
Cole Tomas Allen, de 31 de ani, este acuzat de tentativă de asasinare a președintelui Trump. Până acum nu a pledat, nici vinovat, nici nevinovat, la acuzațiile care i se aduc.
Anchetatorii mai spun că s-a cazat la hotel cu o zi înainte de eveniment. Este văzut mergând pe un coridor, în ajunul galei de presă, și intrând pentru scurt timp în sala de fitness, potrivit procurorilor.
Pe de altă parte, agentul de la Secret Service care a fost atins de gloanțe a fost protejat de vesta antiglonț și nu a fost rănit grav.
Experții în balistică investighează dacă ofițerul a fost împușcat de atacator sau de alți agenți de securitate, incident numit generic „foc prietenos”.
Întrebări despre securitate
Reporter: „Ați fost informat dacă agentul Serviciului Secret care a fost împușcat sâmbătă a fost rănit într-un «foc prietenos» sau l-a împușcat suspectul?”
Donald Trump: „Se spune că nu a fost «foc prietenos».”
Reporter: „Aș vrea să revin la revizuirea măsurilor de securitate. Se discută despre posibilitatea ca dumneavoastră să purtați o vestă antiglonț, în viitor, având în vedere că s-a tras asupra dumneavoastră de atâtea ori?”
Donald Trump: „Nu știu dacă pot suporta să pară că am cu vreo 9 kilograme mai mult.”
Trump a glumit, dar s-a ferit să dea un răspuns.
Donald Trump: „Cred că este ceva ce poți lua în considerare. Într-un fel nu îți place să faci asta pentru că... Dar cedezi în fața unui element negativ. Așa că, nu știu...”