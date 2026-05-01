Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților. Noi detalii dezvăluite de procurorii americani

Procurorii federali americani au publicat imagini cu momentul în care suspectul înarmat a încercat să ia cu asalt dineul corespondenților de la Casa Albă. Atacatorul, Cole Tomas Allen, este acuzat de tentativă de asasinare a președintelui Trump. 

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

În imaginile de la camerele de supraveghere, prezentate de procurori în instanță, se vede cum - în doar 4 secunde - suspectul intră pe ușa hotelului și trece în fugă pe la punctul de control. Un agent de securitate pare să deschidă focul în direcția atacatorului care fugea.

Clipul nu surprinde momentul în care, potrivit anchetatorilor, presupusul atacator a fost imobilizat la hotelul Hilton din Washington, acum o săptămână.

Înaintea asaltului s-a fotografiat. Avea asupra sa un pistol semi-automat, o pușcă și trei cuțite în timp ce alerga în foaierul hotelului. Nu a ajuns la sala de festivități, unde avea loc gala de presă, aflată la subsol.

Profilul suspectului

Cole Tomas Allen, de 31 de ani, este acuzat de tentativă de asasinare a președintelui Trump. Până acum nu a pledat, nici vinovat, nici nevinovat, la acuzațiile care i se aduc.

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

România atrage tot mai multe producții de film internaționale. „The Wedding Dress” se filmează acum în București

Administrația Trump declară încheierea războiului din Iran. Armistițiul ridică întrebări privind Congresul

Emily Blunt și Stanley Tucci au fost onorați pe Bulevardul Celebrităților. Momentul a avut o semnificație specială de familie

Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

Horoscop 1 mai 2026, cu Neti Sandu. Vești bune de Ziua Muncii pentru zodii

Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”

Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace

Sorin Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Se poate guverna România şi fără domnia sa”

Anchetatorii mai spun că s-a cazat la hotel cu o zi înainte de eveniment. Este văzut mergând pe un coridor, în ajunul galei de presă, și intrând pentru scurt timp în sala de fitness, potrivit procurorilor.

Pe de altă parte, agentul de la Secret Service care a fost atins de gloanțe a fost protejat de vesta antiglonț și nu a fost rănit grav.

Experții în balistică investighează dacă ofițerul a fost împușcat de atacator sau de alți agenți de securitate, incident numit generic „foc prietenos”.

Întrebări despre securitate

Reporter: „Ați fost informat dacă agentul Serviciului Secret care a fost împușcat sâmbătă a fost rănit într-un «foc prietenos» sau l-a împușcat suspectul?”

Donald Trump: „Se spune că nu a fost «foc prietenos».”

Reporter: „Aș vrea să revin la revizuirea măsurilor de securitate. Se discută despre posibilitatea ca dumneavoastră să purtați o vestă antiglonț, în viitor, având în vedere că s-a tras asupra dumneavoastră de atâtea ori?”

Donald Trump: „Nu știu dacă pot suporta să pară că am cu vreo 9 kilograme mai mult.”

Trump a glumit, dar s-a ferit să dea un răspuns.

Donald Trump: „Cred că este ceva ce poți lua în considerare. Într-un fel nu îți place să faci asta pentru că... Dar cedezi în fața unui element negativ. Așa că, nu știu...”

Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai frumoasă voleibalistă din lume
Stiri externe
Donald Trump, cuvinte grele la adresa aliaților Italia și Spania: „Sunt slabi. Au făcut un dezastru din Ucraina, un dezastru"

Donald Trump a răspuns „probabil” când a fost întrebat dacă ia în considerare retragerea unor trupe americane din Italia și Spania. Asta la o zi după ce a anunțat că Washingtonul analizează reducerea trupelor sale din Germania.
Stiri externe
Pe lângă Germania, Donald Trump afirmă că ia în considerare reducerea trupelor în Italia şi Spania

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că ia în considerare reducerea numărului de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul, informează vineri AFP.
Stiri externe
Donald Trump a dezvăluit negocieri secrete cu Iranul, iar Teheranul a transmis un mesaj dur privind programul nuclear

Donald Trump a transmis că negocierile cu Iranul continuă, în spatele ușilor închise, și că, în afară de el, puțini oficiali din administrație cunosc conținutul discuțiilor.

Stiri Politice
Ruptură în Opoziție înainte de votul moțiunii. „N-aș vrea să fim instrumentul prin care partidele își ating obiectivele"

În timp ce majoritatea românilor erau atenți să nu li se ardă carnea pe grătar, pe scena politică a continuat lupta pentru moțiune, prin care PSD și AUR vor să dea jos Guvernul Bolojan. 

Stiri Economice
Scumpiri la carburanți în minivacanța de 1 Mai. Cât a ajuns să coste un litru de benzină astăzi

Zilele libere au început cu scumpiri în benzinării. După ieftinirile din ultima perioadă, prețurile carburanților au început din nou să urce.

Stiri externe
Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace

Iranul a prezentat Statelor Unite o nouă propunere menită să relanseze negocierile pentru a pune capăt războiului în mod durabil, a anunţat vineri presa iraniană de stat, pe fondul impasului privind deblocarea strategicei strâmtori Ormuz, relatează AFP.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

